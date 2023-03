Amici 22 serale, Rudy Zerbi schiera Aaron Cenere contro Wax/ Il guanto di sfida

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi lancia il primo guanto di sfida al serale

Per il via al serale di Amici 22, Rudy Zerbi infiamma la competizione sfidando Wax con il pupillo, Aaron Cenere. Cosí come si evince alla visione del daytime di Amici 22 datato 15 marzo 2023, in un RVM, il talentscout prepara il campo di guerra della prima puntata del serale del talent attesa per il 18 marzo 2023, con un guanto di sfida. Si tratta di una prova cover, volta a mettere in risalto la manifesta superiorità nel canto del mittente del guanto, Aaron Cenere schierato dall’insegnante, rispetto al destinatario Wax, allievo di Arisa. Una prova sulla duttilità vocale e versatilità musicale, che per Zerbi sarebbero i punti di forza per il biondo e al contempo i punti deboli del cantautore dai capelli rossi.

Nella sfida-guanto, da una parte avremmo un “camaleonte che usa la voce a suo piacimento” e dall’altra Wax “che si ripete fino allo sfinimento” con i suoi “limiti enormi”, anticipa Rudy Zerbi. La prova chiama i due competitor a mettersi in discussione nel canto, in un medley di cover sulle canzoni originali: A chi, Hit the Road Jack, Sign of the times. La reazione del destinatario? Wax ritiene che il guanto sia fattibile, in quanto equo, quindi sarebbe disposto a sostenere la sfida. E insieme alla sua insegnante Arisa possono decidere di tentare l’annullamento del guanto di sfida, contestandolo ai tre giurati chiamati alle votazioni, al serale di Amici 22. Ma non é tutto.

Esplode la sfida tra Wax e Piccolo G

Perché, seppur non contestandolo, al momento, Wax replica a Rudy Zerbi indispettito rispetto alle critiche ricevute all’origine della sfida: “che guardi i suoi allievi”. Una reaction al vetriolo che é prontamente colta da Piccolo G, che quindi accende la sfida tra la sua squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella competitor di Wax, con a capo Arisa e Raimondo Todaro: “Con chi c’è l’hai? Hai buttato le esche…”. La replica di Wax: “Non era un’offesa nei tuoi confronti…”. Piccolo G fa sapere “sono tranquillissimo” e Wax contrattacca con un sonoro “non mi sembra”.

Insomma, viste le premesse il serale di Amici 22 si preannuncia a dir poco scoppiettante!

❗Il prof Zerbi lancia un guanto di sfida: Aaron contro Wax! Cosa ne pensate? #Amici22 pic.twitter.com/8kgCzvf8dG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 15, 2023













