Amici 22, sfida Spotify/ LDA e Albe persistono, Aaron primo, Niveo scalza NDG, Wax…

Amici 2022 di Maria De Filippi, concorrenti e ex allievi conquistano Generazione zeta su Spotify Italia

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, e intanto, a dispetto dei critici sul talent, ex allievi e concorrenti della scuola di Canale 5, come LDA e Albe, Aaron Cenere e NDG, spopolano su Spotify Italia. Sulla nota piattaforma musicale di streaming, la playlist Generazione zeta, che accoglie le canzoni e gli artisti più rappresentativi dei nati negli anni tra il 1997 e il 2012 e che trasversalmente abbraccia gli ascoltatori di più generazioni, vede ben 7 posizioni in Top10 occupate dai talenti di Amici 2022 e non solo. Perché anche gli artisti di precedente edizioni di Amici spopolano nelle prime dieci posizioni di Generazione zeta.

Al primo posto, nella summenzionata playlist aggiornata periodicamente e i cui nuovi dati sono datati 13 dicembre 2022, troviamo stabilmente Aaron Cenere, allievo cantante di Rudy Zerbi ad Amici 22. Al secondo posto, a sorpresa poi l’eliminato di Amici 2022, Ascanio, con Margot. Terzo podio per Wax, allievo cantautore di Arisa ad Amici 2022, con la surreale Turista per sempre. Quarto posto, fuori dalla Top 3, per l’allievo cantautore di Lorella Cuccarini ad Amici 2022, in salita, Niveo e la sua Scarabocchi. Quinto posto per LDA in duo con Albe: a distanza di un mese e due giorni dal rilascio del nuovo singolo, Cado, gli ex Amici 21 insistono e persistono nella Top 5 dei favoriti di Generazione zeta. Di fatti, il duo LDAlbe é la finale mancata di Amici 21 dello scorso anno.

Fuori dalla Top 5 di Generazione zeta, ancora altri Amici 2022…

Sesto l’altro allievo cantautore di Lorella Cuccarini ad Amici 2022, NDG, e la sua catchy Fuori, al grido di “Quindi non é amore, é solo sesso?!”. Settimo il vincitore nel canto di Amici 20, Sangiovanni, con il singolo Fluo. Ottavo Diego Lazzari con Mi chiamava. Nono ancora un cantautore di Amici 22 e allievo di Rudy Zerbi, Tommy Dali, con Male. Decimo Alfa, con 5 minuti.

