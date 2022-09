Amici 22 ‘snobba’ LDA, Alex, Albe: scoppia la polemica/ Fan all’attacco: “Dove sono?”

Amici 22 di Maria De Filippi: la prima puntata genera il malcontento dei fandom di Amici 21

La prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, così come preannunciato dalle anticipazioni TV di Amici news, decreta i 19 concorrenti ammessi tra i candidati al talent e vede tra gli ospiti in studio, Luigi Strangis alzare per la coppa nelle vesti di ultimo vincitore uscente dal talent. La messa in onda dell’episodio di apertura della nuova edizione del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi prosegue nel daytime in partenza dal 20 settembre su Canale 5 e intanto crea i primi malumori e del malcontento generale tra i fandom della scorsa edizione, Amici 21, tanto che sono ora in corso delle accese contestazioni vai social e l’annesso motivo é l’anticipazione della partecipazione di Luigi Strangis, in quanto unico tra gli allievi di Amici 21 ad aver ricevuto l’invito a prendere parte alla puntata di apertura del contest.

Nel dettaglio la polemica nasce in seno agli agguerriti fandom degli ex Amici 21 e compagni di avventura di Luigi all’ultima edizione del talent, LDA, Alex, Albe. C’é chi tra i contestatori si chiede come mai la produzione del talent non abbia pensato di invitare i cantanti freschi di collaborazione LDA e Albe, visto il recente avvistamento di Alberto presso gli studi Mediaset con gli ex Amici 21 Sissi e Luigi, e chi grida il nome dell’altro ex Amici 22, Alex, tra le richieste delle ospitate TV ad Amici 22 .

Particolarmente accesa é la contestazione che muove il fandom di LDA, che a talent concluso registra il più alto volume di ascoltatori mensili su Spotify Italia al confronto con gli altri cantanti ex Amici 21, Luigi Strangis incluso, in data 18 settembre (oltre 500mila ascoltatori mensili). In vista del rilascio di Cado, il singolo che LDA e Albe hanno presentato in duetto e in anteprima assoluta in una diretta social, quindi, c’é chi si sarebbe aspettato un’ospitata di quest’ultimi, anche in aggiunta a quella del vincitore dell’ultima edizione, che avviene al via di ogni nuova stagione di Amici come per consuetudine.

Amici 22 pronto a invitare anche i ballerini di Amici 21? La richiesta web

C’é anche chi si sarebbe aspettato un’apparizione TV al debutto di Amici 22 dei ballerini più amati di Amici 21, ovvero Serena Carella, Cristian Stefanelli e Nunzio Stancampiano. La prima era attesa in coppia con il fidanzato Albe, di recente avvistato agli studi Mediaset, Cristian era invece voluto per un saluto all’amico inseparabile conosciuto ad Amici 21, Mattia Zenzola, il quale viene riammesso al talent per l’edizione Amici 22 dopo il ritiro dello scorso anno. E il latinista Nunzio, a detta del web, sarebbe dovuto figurare alla prima di Amici 22 per la forte influenza esercitata sul pubblico, in termini di intrattenimento TV, ad Amici 21 .

Che la timoniera di Amici, Maria De Filippi, possa accogliere la richiesta web ed estendere l’invito della partecipazione ad Amici 22, anche ad altri ex Amici 21?











