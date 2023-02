Amici 22, Todaro tenta Megan Ria: la soffia a Emanuel Lo?/ La scelta dell’ex allieva

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro convoca Emanuel Lo e Megan Ria: il motivo

Megan Ria si direbbe a rischio sostituzione o eliminazione ad Amici 22, a detta dell’ex professore di danza, Raimondo Todaro, in un confronto infuocato con Emanuel Lo. La messa in discussione ai danni della ballerina si verifica al rinnovato daytime di Amici 22 datato 21 febbraio 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Quando Raimondo convoca nello studio del talent l’ex allieva promossa nella scuola dei talenti, la quale é passata per sua scelta all’insegnamento di Emanuel Lo. Il motivo della convocazione? Raimondo trova che l’ex allieva sia peggiorata rispetto al miglioramento che ha riscontrato di recente in lei quando era ancora sotto la sua ala protettrice, e ora lo comunica ai diretti interessati. Il che potrebbe apparire come un tentativo di Todaro, di riconquistare la fiducia dell’ex allieva, per una re-entry della Ria nel suo team, in vista della fase serale di Amici 22.

“Vi spiego quali sono le perplessità… -esordisce Todaro, nella sua messa in discussione di Megan Ria, che al centro studio é chiamata ad eseguire la choreo sulle note di Do it well- a me arriva il video di Megan e una cosa simile é stata fatta tre mesi fa… non solo non trovo un cambio di rotta ma ho trovato che l’essere aggraziata tu lo abbia perso… se voi due vedete un cambiamento io vedo che é cambiata in negativo, un ritorno a settembre”. Parole che pesano come un macigno sull’ex allieva e al contempo sul collega avversario. Ma non é tutto. Il messaggio di Todaro, deluso rispetto al percorso di studio della danza dell’italo-cubana, poi prosegue: “ti auguro di vincere il talent, ma sinceramente non stai andando bene”.

Megan Ria non fa dietrofront con Todaro: la scelta premia Emanuel Lo , ad Amici 22

La replica di Emanuel Lo? Il neo insegnante di Megan Ria si preoccupa essenzialmente della ballerina: “voglio vedere chi é Megan, e non cambiarla…vorrei chiedere una unica cosa importante, ossia come sta”. E Megan assicura di stare bene ora che é sotto la sua ala protettrice. Questo, bloccando sul nascere la possibilità che possa rientrare nel team di Todaro: “sto bene, anche se da una parte non sono soddisfatta perché voglio arrivare sul palco sicura… ma sento di essere sulla strada giusta e mi sento bene”.

Che Megan Ria possa riuscire a qualificarsi, come concorrente al serale di Amici 22, nonostante la messa in discussione di Raimondo Todaro?

