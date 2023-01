Amici 22: Tommy Dali a letto con Elisa Nirta/ Spunta la fidanzata

Amici 22, Tommy Dali eliminato choc: chi é la dolce metà Elisa Nirta

Insieme a Valeria Mancini sono gli ultimi eliminati ad Amici 22, in seguito al caso del Capodanno choc censurato in tv, e intanto, Tommy Dali fa parlare di sé ed Elisa Nirta, la presunta fidanzata. Sulla scia del clamore mediatico, che da giorni desta il giallo della misteriosa notte di San Silvestro ( su cui Alessandro Rosica lancia ora delle indiscrezioni choc parlando di “roba pesante”), l’ormai ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici 22 torna ad attivarsi, via Instagram. L’occasione non é solo uno sfogo a margine della sua eliminazione immediata dal talent stabilita da Zerbi. Habemus anche dei post promozionali, da parte di Tommy, per il nuovo inedito, uscito sulle piattaforme musicali. Tra questi, un video condiviso su TikTok, corredato dal tappeto musicale di Finisce bene, il nuovo inedito per l’appunto. Un contenuto condiviso dal profilo di Elisa Nirta e che é ora virale su TikTok e sugli altri social, nel web. Il motivo?

Le immagini dello stesso immortalano l’eliminato choc di Amici 22 mentre é in atteggiamenti intimi con la tiktoker da corpo androgeno e i lunghi capelli shatushati, mentre i due sono distesi su un letto, e canticchiano sibillini, in playback, il ritornello di Finisce bene. Alla visione delle immagini, così come scrivono anche gli utenti tra gli annessi commenti, il cantautore fiorentino si direbbe felice del rientro a casa. Questo, dopo l’eliminazione immediata che lo ha visto protagonista in TV, al talentshow di Maria De Filippi, che potrebbe averlo radiato da ogni possibile tipo di collaborazione con la produzione Mediaset.

Elisa Nirta consola Tommy Dali, eliminato ad Amici 22

O almeno questo si dedurrebbe rispetto a quanto, in sintesi, dichiara Alessandro Rosica tra gli spoiler choc del momento. I profili social di Amici non promuovono il nuovo inedito di Tommy, ma lui si direbbe comunque sereno al fianco dell’amata Elisa Nirta. A lei lui riserva un romantico bacio, sul finire del TikTok condiviso online dalla giovane. Che la tiktoker sia la fidanzata di Tommy Dali può dirsi quasi certo, anche alla luce di un altro dettaglio. I due giovani si seguono a vicenda sui rispettivi profili gestiti via Instagram.

Seppur mantenendo un low-profile del suo privato, sul re dei social, nella accurata bio Elisa Nirta si presenta al popolo del web come una fashion stylist residente a Firenze.











