Amici 22, Tommy: inedito prodotto e premiato da Giorgia/ Luca Jurman: “Mediocrità”

Amici 22 di Maria De Filippi, Tommy Dali vince la produzione dell’inedito Male ed é primo della classe per Giorgia

Si infiamma la polemica web su Tommy Dali, uno degli allievi cantanti di Rudy Zerbi ad Amici 22 di Maria De Filippi, tacciato di essere favorito al talent show viste le esperienze in musica, con un duetto insieme a Rkomi alle spalle, e giudicato come “mediocrità” da Luca Jurman. Al di là delle contestazioni che ora coinvolgono il pupillo di Rudy Zerbi, intanto, Tommy Dalì sembra riscuotere un importante successo nel percorso di studio intrapreso ad Amici 22, volendo fare un consuntivo della scorsa terza puntata e la quarta puntata odierna del talent, i cui esiti sono anticipati da Superguidatv.

Alla terza puntata Tommy Dalì é riuscito a vincere il contest sul brano più radiofonico indetto tra lui con Male, Wax e il brano Turista per sempre e Niveo con Scarabocchi, con giudice il radiofonico Max Brigante. Una vittoria che ha poi portato il brano di Tommy, giudicato come “potenziale novità radiofonica”da trasmettere alle radio, al cospetto del produttore Riccardo Sciré, che nel daytime di Amici 22 si é proposto di valutare una possibile produzione di Male, per poi fare la sua scelta. La scelta del producer é quella di produrre l’inedito per il rilascio di un singolo di Tommy, che come altri concorrenti di Amici 22 giá vantano delle esperienze maturate nello showbiz ancor prima di concorrere al talent. Un particolare quest’ultimo che non piace al popolo web , che si dice sempre più nostalgico delle prime edizioni di Amici e altri talent, dove a concorrere erano perlopiù aspiranti artisti che non avessero già una carriera avviata con tanto di studi ed esperienze lavorative professionalizzanti nel curriculum. Una polemica a cui fa eco in diretta su Facebook l’ex insegnante storico di Amici di Maria De Filippi, Luca Jurman.

Luca Jurman é critico su Tommy Dali e Amici di Maria De Filippi

L’esperto musicale, l’ex prof di Marco Carta ad Amici nonché direttore artistico di tour mondiali di Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, critica la posizione di Tommy Dali elevato a primo della classe canto ad Amici, sulla scia della notizia della produzione di Male e il primo posto nella classifica di gara cover con giudice Giorgia che le anticipazioni TV prevedono per il giovane della quarta puntata odierna di Amici 22.

“Rappa e canticchia abbastanza intonato, la respirazione molto fastidiosa in questo rap ibrido di oggi.- é la sentenza di Luca Jurman sulla vittoria della performance del preannunciato singolo di Tommy Dalì, eseguita al contest radiofonico indetto ad Amici-. É stancante perché a livello timbrico non c’é mai cambiamento, ormai sono tutti uguali. Si perde l’identità artistica. C’é del talento di scrittura, timbro esageratamente soffiato, nel cantato abbastanza intonato”. E ancora: “Ma per voi , che siete in giro nei locali dove cé gente che rappa in freestyle, lui sarebbe il top dei top, che si siano candidati lì? Parliamo di mediocrità, non é proprio una bella cosa”.

