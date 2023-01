Amici 22 torna in TV con la nuova programmazione/ Nuovi eliminati all’orizzonte?

Amici 22 di Maria De Filippi torna a intrattenere i telespettatori di Canale 5: il ritorno in TV rinnova lo slot domenicale e pomeridiano

Nel mezzo delle vacanze natalizie, Amici 22 di Maria De Filippi dà appuntamento ai telespettatori per la rinnovata programmazione TV, che parte ufficialmente nei primi giorni di gennaio 2023. Ebbene sì. Come rende noto il primo spot pubblicitario datato 2023, del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici 22 torna a intrattenere i telespettatori di Canale 5. Nel dettaglio, lo stesso spot figurante sul sito di streaming del talent, Witty TV, rende noto che Amici 22 di Maria De Filippi torna ad attivarsi nel palinsesto Mediaset di Canale 5 con lo slot domenicale in partenza dall’8 gennaio 2022. Di domenica, quindi, torna la consuetudinaria puntata dello speciale di Amici 22, che va in onda dalle 14:00 alle 16:10.

Ma non é tutto. Perché il talent di Canale 5 rinnova anche il daytime pomeridiano, l’appuntamento all’ordine del giorno con i telespettatori della scuola più amata dagli italiani. Nel dettaglio, i daytime di Amici 22 riprenderanno a partire da lunedì 9 gennaio 2022, dalle 16:10 in poi, per lo slot pomeridiano giornaliero del talent show.

Nel frattempo il primo domenicale di Amici 22 viene registrato in data odierna, 4 gennaio 2022. Registrazioni in cui potrebbero verificarsi delle nuove eliminazioni, tra i concorrenti ballerini e cantanti in corsa alla competizione televisiva indetta sui talenti. Questo, alla luce della candidatura inoltrata per un banco di studio dalle new entries, potenziali concorrenti fortemente volute nella scuola dagli insegnanti Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Raimondo Todaro.

Chi minaccia i concorrenti di Amici

Si tratta, nello specifico, di Valeria Mancini, webstar di TikTok e aspirante cantante di Amici 22 voluta dalla Cuccarini. Vanessa Bellini, aspirante ballerina di Amici, voluta dal compagno di Giorgia. E Aurora Ranvestel, voluta dal ritrovato coniuge di Francesca Tocca ed ex ballerino professionista di Ballando con le stelle.

Per scoprire cosa succederà nella scuola dei talenti, non ci resta quindi che continuare ad assistere agli appuntamenti TV di Amici di Maria De Filippi.

