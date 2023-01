Amici 22, Valeria Guera eliminata/ La verità choc su Capodanno: “Mezza classe…”

Amici 22, la puntata del 15 gennaio segna l’eliminazione di Valeria Mancini in arte Guera

La nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, datata 15 gennaio 2023 su Canale 5, segna tra le novità del talent l’eliminazione di Valeria Mancini in arte Guera. La cantante e webstar del mantra diventato virale online al grido di “é Guera”, esce di scena dal talent show per effetto del provvedimento disciplinare stabilito per lei in seguito al caso della notte di Capodanno 2023. Un fatto grave, a fronte di cui, per la giovane, la produzione di Amici 22 approva parzialmente la proposta di sostituzione avanzata da Lorella Cuccarini. Fortemente delusa dalla condotta assunta dalla new entry, che lei é riuscita a promuovere nella scuola di Canale 5 dopo averla candidata al banco di studio nel circuito canto, alla nuova puntata di Amici 22 Lorella Cuccarini fa dietrofront sull’allieva. La maestra chiede la sostituzione di Valeria con l’eliminato della precedente puntataCricca e la produzione conviene di contrapporre i due cantanti in una sfida ad eliminazione immediata. A vincerla é Cricca, riammesso al talent, come espresso dalla sentenza del giudice esterno Paolo Giordano. Tuttavia, tra le annesse reazioni, il sentiment social si divide tra le opinioni più disparate, anche di contestazione contro il talent. E tra queste emerge, relativamente al caso di Capodanno 2023 da cui deriva la sostituzione di Valeria Guera oltre all’eliminazione per cui il web insorge, di Tommy Dali, la testimonianza ripresa da due amici della tiktoker.

La testimonianza di chi si dichiara vicino all’eliminata di Amici 22 viene ripresa su Instagram. L’amico di Valeria, eliminata insieme a Tommy Dali, nel dettaglio, rilascia il suo parere via social smentendo la teoria web “noce moscata” del fatto di Capodanno 2023: “Io parlo con cognizione di causa perché, conoscendo Valeria, so cosa è successo, ma non spetta a me dirlo. Posso solo dare la conferma, con assoluta certezza, che le voci social non corrispondono alla realtà. E che se Valeria è uscita, allora anche metà classe dovrebbe, ma ora mi dileguo, ho solo espresso un parere”. Questo, dopo che Guera ha così rotto il silenzio social, in un messaggio indirizzato ad una fanpage, sul caso che la coinvolge: “Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione, non doveva essere per me quel provvedimento. E non me lo meritavo”. E l’amica dell’eliminata, prolissa, poi rilascia testualmente, ancora, un’altra dura critica al talent: “Ho iniziato a vedere Amici solo per Valeria. Chiaro, la tua amica entra in quello che è il sogno che ha da quando è piccola e tu sei felice per lei come se fossi lei, come se stessi realizzando il tuo di sogno. Mi hanno sempre parlato di Amici come di un programma che realizza sogni. Mai avrei pensato di trovarmi davanti a ingiustizie e ad un programma che i sogni fosse in grado di distruggerli”. La contestazione dell’eliminazione di Valeria Guera, poi ,prosegue: “ Il trattamento riservato a Valeria è ingiusto ed inconcepibile, prima di tutto perché di fronte ad una cosa del genere i video dovrebbero essere mandati in onda per chiarire i ruoli (situazione che seppur il programma volesse tenere nascosta è uscita alla luce da giorni), ma anche per la forza mediatica che il tutto ha. O tutti o nessuno, non dovrebbero esistere differenze. Valeria meritava una sfida con la persona esterna che le era stata assegnata, non con una persona interna al programma con grande rapporto con i professori, e con una tale presenza mediatica e già un pubblico forte e fidelizzato (sia fuori che dentro)”. A conclusione dello sfogo, poi, si legge infine: “Oggi non è solo il sogno di Valeria ad essere andato un po’ in frantumi, ma quello di tutte le persone che hanno sempre creduto nel programma e che hanno il sogno di partecipare, ma anche solo per chi lo guarda da casa sul divano affezionandosi ai concorrenti e ai loro sogni. E tu, Valeria, non hai nemmeno bisogno di parlare, a te basta cantare che tutti si incantano a guardarti, come io la prima volta che ti ho conosciuta. Il giudice di tutto dovrebbero essere le persone, e fuori da quello studio lo sono. Nella vita lo sono. Ora, qui fuori, è GUERA. Prenditi il mondo”.

Cricca vince la sfida immediata e riconquista il banco nella scuola di #Amici22!

Nel frattempo, tra i telespettatori attivi via social di Amici 22, c’é chi si chiede quale sia, in verità, il fatto di Capodanno 2023 per cui la produzione del talent abbia ritenuto opportuno sospendere in giudizio i 6 allievi coinvolti nel caso.

