Amici 22, Vanessa Bellini, Celentano l’affonda: “Sei maschile”/ Eliminata?

Amici 22 di Maria De Filippi, Vanessa Bellini é a rischio eliminazione? La messa in discussione di Alessandra Celentano

Mentre si avvicina il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Vanessa Bellini si direbbe a rischio eliminazione, dal momento che Alessandra Celentano si dichiara contraria al suo ingresso al talent show. O almeno questo é quanto emerge nel daytime del talent, in onda il 20 gennaio 2023 in chiaro tv, su Canale 5, dove Alessandra Celentano destina la comunicazione di un compito che rappresenta la messa in discussione di Vanessa, ballerina di hip hop e allieva di Emanuel Lo, ad Amici 22.

“Non sono d’accordo rispetto al banco che hai”- fa sapere Alessandra Celentano in un videomessaggio destinato alla giovane Vanessa Bellini. A detta della maestra di danza classica il recente ingresso nella scuola per Vanessa é purtroppo tardivo, mentre si avvicina la fase serale del talent e la new entry nella scuola non si presenterebbe in grado di assicurare un apprendimento veloce alle lezioni: “Mi dispiace tu sia entrata adesso, ti sei giocata la chance di partecipare al talent dall’inizio, magari il prossimo anno”. La Bellini non é da ritenersi brillante nella sua categoria di ballerina hip hop, secondo la maestra. Da qui, quindi, la scelta della Celentano di mettere in discussione la giovane, assegnandole una choreo di modern contaminato. Che Vanessa Bellini possa rifiutare il compito, o accettarlo, e rischiare in entrambi i casi l’eliminazione dal talent? Nel videomessaggio, inoltre, Alessandra Celentano ci va giù pesante, tacciando Vanessa Bellini di mancanza di femminilità, a suon di “sei maschile”.

Emanuel Lo replica alla messa a rischio di Vanessa

“Parla della tua femminilità – é la replica dell’insegnate di Vanessa, Emanuel lo, che sembra non disdire il lato rude della Bellini, almeno non dal punto di vista artistico-, atteggiamento maschile..quella parte della strada si sente, sporca”. Tuttavia, il maestro ammette che con Vanessa ci sia ancora tanto da lavorare e quello avviato al talent con l’allieva si prospetta come un percorso tutto in salita.













