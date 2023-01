Amici 22, Vanessa Bellini nuova concorrente?/ Il verdetto con Emanuel Lo..

Amici 22 di Maria De Filippi, nuovi concorrenti animano la competizione dei talenti: arriva Vanessa Bellini

Sale l’attesa nei telespettatori in vista della nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, che tra le novità segna la promozione al talent tra i concorrenti di Vanessa Bellini. La giovane ballerina, prima della pausa TV per le vacanze natalizie del talent, era stata candidata al talent da Emanuel Lo, l’insegnante di danza che si era detto fortemente a sostegno del talento della giovane, tanto da volerla candidare per un banco di studio. In quella circostanza, Emanuel Lo dichiarava, poi, che avrebbe dato il verdetto sulla candidatura della giovane, procrastinandolo all’inizio del nuovo anno 2023.

Amici 22, anticipazioni 8 gennaio 2023/ Wax primeggia su Spotify, Ramon va al serale!

E, stando alle anticipazioni TV della nuova puntata di Amici 22, riprese da Superguidatv TV e Amici news in vista dell’appuntamento su Canale 5 di domenica 8 gennaio, il momento é finalmente arrivato. Nella puntata registratasi il 4 gennaio 2023, Emanuel Lo conferma di essere interessato al talento di Vanessa Bellini, chiamando il resto della commissione dei professori a votare per l’ammissione della giovane nella scuola. I sí superano i no tra i professori, a favore dell’ingresso, nel caso di Vanessa, e lei é anticipata tra le new entries ad Amici 22 per la quota concorrenti al talent di Maria De Filippi.

Aka7even, Non piove più é tendenza su YouTube/ La reazione dell'ex Amici

La mora new-entry, nei giorni segnati dalle vacanze natalizie, si é intanto lasciata immortalare in alcuni scatti nella scuola, diventati virali su Instagram.

Aka7even é ospite alla nuova puntata di Amici 22

Ma Vanessa Bellini non é la sola new entry che si registra alla prima puntata nel 2023 di Amici 22. Tra le altre nuove entrate nel cast dei protagonisti di Amici 22, in qualità di concorrenti tra ballerini e cantanti, sono anticipati: il cantante Lorenzo Longoni in sostituzione di Cricca, la cantante e tiktoker Valeria Mancini voluta da Lorella Cuccarini, la ballerina Eleonora voluta da Raimondo Todaro. La nuova puntata, inoltre, registra un lieto ritorno al talent. Si tratta dell’ex Amici 20, Aka7even, che presenzia ad Amici 22 per un’ospitata TV che segue il rilascio del nuovo singolo, dal titolo Non piove più.

Aka7even, esce il video del nuovo singolo Non piove più/ "É per una persona speciale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA