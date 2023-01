Amici 22, Vanessa: Celentano l’affonda, é eliminata? / La scelta di Emanuel Lo

Amici 22 di Maria De Filippi, Vanessa Bellini a rischio eliminazione: parlano Celentano e Lo

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi in vista del via al serale e, intanto, Vanessa Bellini, la new entry nel circuito ballo, potrebbe rivelarsi tra i nuovi eliminati al talent. O almeno questo é stando al contenuto del rinnovato daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, datato 26 gennaio 2023, dove la ballerina promossa per un banco di studio da Emanuel Lo viene ora messa fortemente in discussione come talento, da parte di ben due insegnanti, ad Amici 22, o meglio il suo mentore e la rivale giurata, Alessandra Celentano.

Il che accade a margine di un compito che in origine é stato assegnato alla ballerina allieva da parte della Celentano. Una coreografia difficile -a detta di Emanuel Lo- e che, tuttavia, Vanessa non ha contestato, nonostante sia entrata da poco nella scuola e non abbia avuto la possibilità di eseguire un numero di lezioni di ballo sufficienti per potersi rivelare a misura della prova. Ed é proprio il mancato rifiuto di Vanessa alla choreo della Celentano a preoccupare il mentore della giovane, Lo, al di là del livello tecnico che nella danza presenta l’allieva.

Vanessa Bellini non é ammessa al serale di Amici 22?

“Io ti ho dato 1 come voto -esordisce Alessandra Celentano, parlando a Vanessa Bellini, messa in discussione come talento ed elemento nel ballo, di Amici 22-per il coraggio, perché hai avuto coraggio a farlo e si é capito che non sei in grado”. Insomma, a detta della maestra Vanessa Bellini non ha superato il compito spettatole alla scorsa puntata domenicale del talent show, in onda il 23 gennaio 2023 su Canale 5. “Non ho dato il voto per un compito non votabile- é la sentenza di Emanuel Lo, che il daytime di Amici 22 riserva alla giovane ballerina, palesemente a rischio eliminazione-. Io devo capire se devi andare avanti o no”. Emanuel Lo é combattuto, rispetto al bivio che ora si ritrova dinanzi a lui sul conto di Vanessa, la sua nuova scommessa, che non ha rifiutato la prova della nipote del Molleggiato, Celentano: ” Mi é piaciuto come hai affrontato il compito -prosegue il mentore, nella messa in discussione della giovane-. Ma questa incoscienza mi spaventa, perché bisogna essere consapevoli dei propri limiti“. Insomma, Emanuel lascerebbe intendere di non essere del tutto entusiasta di Vanessa, a fronte del compito che lei ha eseguito su richiesta della Celentano. Complici i limiti che la giovane scommessa presenta nella danza. Che Vanessa possa rivelarsi tra i nuovi eliminati di Amici 22 non si direbbe, quindi, un’ipotesi azzardata.

Insomma, Vanessa Bellini potrebbe essere eliminata prima del via al serale di Amici 22, previsto per la primavera 2023 del palinsesto Mediaset.

Vanessa dopo aver sostenuto il compito della maestra Celentano ascolta il giudizio dei prof di ballo #Amici22 pic.twitter.com/mqk1zZ8lZG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 26, 2023













