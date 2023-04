Amici 22, Wax: “A chi mi ha dato una chance…”/ La dedica a Maria De Filippi divide

Amici 22 di Maria De Filippi, esplode la polemica sulla nuova dedica di Wax

Wax é al centro di una polemica web in corso su Amici 22, a fronte di una dedica destinata alla conduttrice Maria De Filippi. Nel mezzo della messa in onda della quinta puntata serale di Amici di Maria De Filippi, il cantautore concorrente in gara per un posto alla finale del talent show esegue una cover sulle note di Chiedo scusa se parlo di Maria, un pezzo del repertorio a prima firma di Giorgio Gaber. E l’esibizione che intrattiene l’occhio e orecchio di pubblico e critica dello spettacolo Mediaset, intanto, scatena tra le reazioni più disparate nel web, anche relativamente al salvataggio di Wax, che in barba ai sondaggi web che lo davano per eliminato, al quinto serale, riesce a salvarsi dal rischio eliminazione al nuovo ballottaggio definitivo. Non a caso, c’é chi ora taccia il cantautore di Ballerine e guantoni di essere salvo per “miracolo”, o per meglio dire demerito, dal momento che sarebbe data per scontata la sentenza positiva della giuria assegnata alla prova di Wax, in quanto dedicata alla padrona di casa, “Amici”.

La cover personalizzata può dirsi una serenata trap di Wax dedicata alla conduttrice e fondatrice del talent show made in Italy per antonomasia, Amici, a suon di : “È la persona che mi ha dato una chance, la persona che mi dirà sempre la verità”, canta tra i lyrics delle barre a sua prima firma e con cui riscrive il testo della canzone originale -…e anche dopo la litigata ci volevo ritornare… Mi è difficile parlare di Maria…mi hai cambiato la vita”.

Wax é il talento divisivo del quinto serale di Amici

Una cover che viene giudicata dai più positivamente, in particolare dalla giuria adibita alle votazioni del serale, tanto che Michele Bravi riconosce a Wax la capacità di reinventarsi ad ogni esibizione sul palco scrivendo così un capitolo sempre nuovo dell’intrattenimento TV targato Amici. Tuttavia, non mancano le reaction avverse degli internauti tra le altre innumerevoli, che si registrano nel web.

“Ma che è sta cosa…la recita che facevo all’asilo era più bella e coordinata…”, si legge tra le altre contestazioni online, e poi non mancano i consensi rispetto alla cover, tra i messaggi social degli internauti più aggreganti-.”Pura verità! Grazie Maria, due parole che molte persone dovrebbero dire”. E, intanto, tra i video più virali del momento emerge uno che su TikTok fa incetta di interazioni social e immortala il momento serenata con protagonista l’inconfondibile pupillo di Arisa.

