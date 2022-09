Amici 22: Wax, Andre e Rita ultimi, eliminati?/ I risultati degli esami

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax, Rita Pompili e Andre rischiano l’eliminazione: gli esami di sbarramento

Il rinnovato daytime di Amici 22 di Maria De Filippi vede gli ultimi classificati nella Classifica ballo e Classifica canto, rispettivamente Rita Danza, Wax e André al cospetto della cattedra dei professori per i loro esami di sbarramento. In quanto ultimi classificati nei rinnovato ordini di gradimento di ballo e canto, in ordine cronologico André, Wax e Rita si presentano dinanzi ai professori che li hanno ingaggiati nella scuola, rispettivamente Arisa per i primi due e Alessandra Celentano per il ballerino classico.

Il primo verdetto arriva per Andre, tacciato da Rudy Zerbi di interpretazione debole in favore di acuti e tecnica vocale ostentata. “io te la confermo la maglia” dichiara Arisa al giovane, che ha iniziato a cantare per combattere la solitudine degli anni vissuti in un orfanotrofio in Ucraina. L’esame poi tocca a Wax, giovane performer dalla tinta rosso fuoco. Il giovane é chiamato ad esibirsi da Arisa con l’inedito Turista per sempre e Rudy Zerbi vuole poi ascoltare anche l’altro insisto Wonderful.

“La musica é dinamica e tu sembri uno costantemente in sala prove, questo mi crea un problema”, dichiara quindi Rudy Zerbi affondando Wax, una critica a cui segue il salvataggio del giovane da parte di Arisa: “Io trovo il suo senso artistico e penso che il lavoro su di lui si possa fare”. A detta di Zerbi il problema di Wax consiste nella sua iperattività no-sense sul palco, dalle onomatopee nel canto “sí, okay, ci siamo”, al continuo muoversi nella performance, peculiarità che Wax considera come la sua unicità tanto da contestare l’affondo del talent scout: “Il mio sforzo fisico fa parte della mia identità”. Arisa quindi gli conferma la maglia da titolare, ma Rudy Zerbi minaccia di proporlo in una sfida con un possibile talento notato ai casting di Amici 22. Il peggio non é ancora scampato.

Poi, é la volta di Rita Pompili in arte Rita Danza, chiamata ad eseguire un assolo di danza classica sulle note di Malafemmina. La critica giunge dal maestro di danza avverso, Emanuel Lo: “La sua parte tecnica mi piace molto, ma dovresti sporcare il movimento, e il problema é l’inespressività, la sua faccia era sempre quella. Come se lavorasse in apnea”. L’altro insegnante avverso Raimondo Todaro infierisce incalzando Rita sul suo parere rispetto alla performance con la ballerina che ammette di essere una garanzia nella tecnica e carente dell’espressività. Tuttavia per Alessandra Celentano la tecnica é alla base della danza, per cui la maglia per Rita Danza é confermata.

Rientrati nella casetta dai compagni di studio, Andre, Wax e Rita hanno le prime reazioni a distanza dai prof post-esame. Wax promette che farà pagare caro a Rudy Zerbi l’affondo: “Vedrai ad un mio concerto, vedrai, ci rimarrai male per averlo detto. É la mia identità lo sforzo fisico e non sono preso male, perché lo perfeziono”. Rita si scioglie in un mare di lacrime, tacciando in casetta il maestro Emanuel Lo insieme a Raimondo Todaro di aver fatto una media ponderata tra tecnica e espressività solo su di lei e Ramon -i ballerini classici protetti di Alessandra Celentano – penalizzando la sua categoria di danza classica. Infine Andre, in una conversazione telefonica con la madre adottiva finisce in lacrime, dicendosi desideroso di realizzarsi in musica: ” Ancora un’altra volta non ho dato quello che volevo dare. E mi mancate. Vorrei fare solo questo mamma nella vita, lo sapevo anche prima di arrivare qui in Italia, mamma”.











