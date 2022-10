Amici 22, Wax attacca Rudy Zerbi: “Falso e bastard*”/ Cosa rischia?

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi chiede un provvedimento disciplinare per Wax: volano parole pesanti da parte dell’allievo verso il talentscout

Ritorna il consuetudinario appuntamento tv di Amici 22 di Maria De Filippi con il daytime pomeridiano datato 10 ottobre 2022, dove Wax, allievo cantante promosso nella scuola da Arisa, rischia grosso per una grave esternazione avuta sull’insegnante avverso, Rudy Zerbi. L’aspirante cantante dai capelli rossi, passato al centro dell’attenzione mediatica per il suo essere anticonformista e ribelle unitamente al suo staging fatto di un notevole sforzo fisico sul palco, è tacciato da Rudy Zerbi di aver leso la sua persona, dandogli del “falso bastard*” nel mezzo di un pensiero esternato alla puntata domenicale andata in onda il 9 ottobre 2022.

Pertanto, il talentscout chiede al resto della compagine della cattedra di canto, le colleghe insegnanti Lorella Cuccarini e Arisa, e alla classe degli allievi di Amici 22, cosa si pensi dell’accaduto che lui ha vissuto come un’offesa lesiva della persona. Un quesito che Rudy Zerbi avanza certo che Wax meriti un provvedimento disciplinare che sia da esempio generale, per il rispetto nei riguardi delle persone, in primis verso gli insegnanti. Arisa spezza una lancia in favore di Wax, palesandosi certa che da parte dell’allievo non ci fosse la volontà di offendere il talentscout, che nasce come figlio d’arte prima non riconosciuto di Davide Mengacci (cresciuto da Roberto Zerbi, del quale ha preso il cognome) e conosce il padre biologico a 32 anni di età, per poi chiedere un provvedimento disciplinare: Wax è tenuto al compito delle faccende domestiche della casetta che accoglie i talenti di Amici 22, dalle pulizia alla preparazione delle portate di cibo, e per un’intera giornata. Un provvedimento che per Rudy non sarebbe efficace come punizione per l’allievo rebel: “Lascia il tempo che trova per me”.

L’allievo cantante si discolpa e chiarisce la sua posizione sull’attacco a Rudy Zerbi, ad Amici 22

La reazione di Wax? “Stiamo ingigantendo una cosa che non esiste”, dichiara il pupillo di Arisa, che dal suo canto si difende dichiarando di essersi lasciato scappare un pensiero a voce alta. Questo accadeva mentre il talentscout -nella puntata di domenica- si diceva sinceramente colpito in positivo da Andre, che non ha bloccato la sua performance alla gara cover indetta tra i cantanti al cospetto di Giorgia, nonostante avesse avuto un problema tecnico all’attacco. “Ma tu mi hai dato del falso e bastardo, c’è una registrazione”, è la piccata replica di Rudy Zerbi alla posizione di Wax.

Da parte degli altri allievi, intanto, c’è il supporto generale per Wax, con Ludovica, Cricca e Ramon che si palesano certi del fatto che il compagno, complice il suo vissuto alle prese con un passato turbolento e le difficili esperienze di vita e l’incapacità di autocontrollo, abbia avuto una défaillance, una caduta di stile, non intenzionato però ad offendere il talentscout. Ma Wax non accetta, intanto, che da parte dei compagni di studio sia stato tirato in ballo il suo passato… come evolverà il caso rebel Wax? E soprattutto, cosa rischia Wax, dopo l’intervento di Rudy Zerbi?

















