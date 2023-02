Amici 22, Wax: Ballerine e guantoni diventa un video/ Il ruolo di Carola Puddu

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax esordisce con il nuovo videoclip: esce Ballerine e guantoni

Wax celebra un nuovo ed importante traguardo, nell’ambito della competizione in corso ad Amici 22 di Maria De Filippi. Si tratta del secondo singolo lanciato nella scuola dei talenti di Canale 5, Ballerine e guantoni. Così come viene mostrato dal daytime di Amici 22 in onda il 24 febbraio 2023, giornata della notizia della dipartita di Maurizio Costanzo, Ballerine e guantoni diventa un video, il cui rilascio é previsto per il 26 febbraio 2023. Wax ha registrato le riprese e ultimato il suo primo videoclip, e per la celebrazione del traguardo, in collaborazione la produzione di Amici 22, ha non a caso organizzato un evento galà. Una serata speciale che nasce con tanto di invito sul red carpet e dress code di outfit extra-elegance aperto a tutti i concorrenti in corsa al talent. L’evento é di fatto una presentazione del videoclip di Ballerine e guantoni: “spero che sia venuto bene e che vi piaccia tanto…volevo fare un discorso: -esordisce il cantautore allievo di Arisa, nella presentazione della sua opera videografica-: sono contento che sia un incontro artistico e non di box, perché molti sono costretti a combattere sul ring come un pugile che prova ad uscire fuori da una situazione di disagio. Conosce il mondo con l’arte, la danza, senza sentirsi costretto a combattere. Un po’ il dualismo che mi rappresenta, il ballerino e il pugile “.

L’evento é anche un’occasione per il cantautore di fare luce sul retroscena di vita condiviso con alcuni vecchi amici conosciuti per strada -la sua più grande maestra- dove condivideva la pratica della boxe, “non necessariamente in palestra”. Il primo videoclip vuole essere una dedica da parte di Wax a “tutti quelli che combattono” attraverso l’arte e ciò che meglio riescono a fare nella vita e/o che siano costretti a farlo.

Carola Puddu é protagonista extra-Amici nel video di Wax

L’evento svela anche il ruolo di Carola Puddu nel videoclip di Ballerine e guantoni. L’ex allieva ballerina ad Amici 21, é ingaggiata nel cast del video come ballerina professionista, voluta da Wax, che le lancia delle “avances”: ” ho visto una sua esibizione e mi piace… come ballerina…e basta”. E Carola Puddu replica all’endorsement con parole d’elogio, destinate al cantautore dalla fulva chioma: “ha una rabbia e tanta voglia di esprimersi… Che arrivano e mi piace… mi piace il contrasto di questa canzone: in ogni ballerina c’é un pugile, come una ballerina che combatte nella danza”.

