Amici 22, Wax canta l’inedito Ballerine e guantoni/ “Conoscere il mondo…”

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi con la nuova gara inediti, che vede Wax schierare Ballerine e guantoni. Quest’ultimo é il nuovo nonché secondo inedito che il cantautore e allievo di Arisa, in corsa per il montepremi finale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi lancia nella celebre scuola di Canale 5. Così come emerge dal rinnovato daytime di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Wax canta per la gara inediti del circuito canto, al talent, il nuovo brano, per poi spiegarne il senso artistico, incalzato dalle domande di Maria De Filippi.

“Per me significa conoscere il mondo attraverso quello che si vuole fare veramente- dichiara Wax, finito al centro di una polemica web in questi giorni perché ritenuto il principale responsabile del Capodanno choc di Amici 22 censurato in tv-, conoscere il mondo con il ballo quando fai il pugile ti salva dal contesto da cui vieni”. Insomma per Wax l’arte é un modo per conoscere se stessi ed ecco spiegato il motivo per cui lui direbbe che Amici 22 sia il suo habitat naturale, il porto sicuro dove sa riconoscersi. Sarà, quindi, proprio il cantautore e allievo di Arisa, Wax, a vincere la gara inediti?

Nel frattempo, si infiamma il caso “noce moscata” con una nuova teoria web, secondo cui il fratello di Wax, il più discusso tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, Pietro, potrebbe candidarsi ad un banco di canto al talent show di Canale 5.

Vota “Ballerine e guantoni” di Wax tramite SMS al numero 477.000.1 indicando il suo nome o 09, tramite APP wittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web https://t.co/zUOEGWVpl8 o tramite smart TV abilitate #Amici22 pic.twitter.com/bJy4sRhb5V — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2023

