Amici 22, Wax chiede il numero ad una fan/ L’indiscrezione

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax avanza una richiesta inaspettata ad una fan: accade all’instore-tour

Wax potrebbe aver avviato un nuovo flirt post-Amici 22, con una giovane fan accorsa ad uno dei suoi eventi live, in piena estate 2023. O almeno questo é il gossip che si rileva da un nuovo intervento che il cantautore dai capelli rossi, Wax, rilascia in esclusiva assoluta via Radio Bruno Estate, confermando la segnalazione tra contenuti social più virali del momento. A detta della chicca di gossip segnalatasi online Wax avrebbe esaudito la richiesta di una fan, concedendole il numero di cellulare. Ma in realtà, lui si é spinto anche oltre.

Amici 22, Wax e Maddalena Svevi: lite furiosa nel backstage di Rock in Roma/ Esplode il gossip sul defollow

Riattivatosi nell’industria musicale dopo Amici 22, intervistato ai microfoni di Radio Bruno Estate 2023, il cantautore milanese nonché secondo classificato alla puntata finale all’ultima edizione del talent di Maria De Filippi, fa luce sul curioso retroscena di una tra le tappe dell’instore tour eponimo, che lo vede protagonista. Un accadimento dove Wax chiede ad una tra le innumerevoli fan accorse all’instore, il numero di telefono, dettaglio particolarmente curioso che per gli amanti del gossip più maliziosi preluderebbe all’inizio di un flirt post-talent show per il milanese, dopo Amici 22.

Amici 22, Wax defollowa Maddalena Svevi/ Che succede al debutto di Rock in Roma?

“Sì, ho chiesto il numero. Se è andata a finire bene con questa ragazza? – fa sapere Wax, nel suo intervento rivelatorio, a fronte del chiacchiericcio divulgato online da alcuni testimoni alla data instore, del curioso avvicinamento tra la fortunata fan e il beniamino-. Cosa devo rispondere? Sì, devo dire di sì”.

Ignota l’identità della misteriosa fan

Non ci é dato sapere, tuttavia, nulla dell’identità concernente la misteriosa fan a cui Wax avrebbe chiesto il recapito telefonico. E non é comunque certo che il cantautore abbia chiesto il numero della estimatrice perché intento ad intraprendere una conoscenza intima per una lovestory. Wax potrebbe essersi detto interessato ad una nuova conoscenza, semplicemente in toni di amicizia. Questo, sulla scia della speranza del fandom maturata su una lovestory con l’ex compagna di studio nel circuito canto ad Amici 22, Angelina Mango.

Wax insulta Aaron al concerto Full Out di Amici 22?/ Un video scatena la polemica: cosa avrebbe detto

Che il cantautore Wax sia rimasto soggiogato dalla bellezza di una fedele fan? A rispondere al quesito può essere il solo diretto interessato, che intanto conquista la Top3 nella playlist musicale all’attivo “Generazione zeta” su Spotify Italia, con il singolo estivo “Anni ’70”.

Tra gli altri ex Amici, inoltre, Valerio Scanu torna a raccontarsi in vista del matrimonio rainbow con il fidanzato “nip“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA