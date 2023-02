Amici 22, Wax e Angelina Mango una coppia?/Il veto Maria De Filippi insinua il dubbio

Il compito di Cricca, la felicità di Wax, la reazione di Paky al giudizio sulla gara di ballo, i risultati del televoto… Per rivedere la puntata di oggi di #Amici22, clicca QUI ⬇ https://t.co/n4vkugPXx8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 6, 2023

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax e Angelina Mango nascondono una verità?

Amici 22 é da tempo al centro di una polemica che, sulla base dei rapporti di alti e bassi tra il concorrente Wax e Maria De Filippi vede ora coinvolta Angelina Mango, sospetta fiamma del cantautore.

La polemica nasce dal momento che la produzione di Amici 22 sospendeva in giudizio dalla scuola dei talenti sei allievi ritenendoli colpevoli del “Capodanno choc”, “un fatto grave” censurato in tv. Una compagine del pubblico non accetta che i sei “responsabili” siano indicati come colpevoli di un episodio grave, quando da parte della produzione non viene resa nota la natura dell’accadimento. Una condotta che, sempre per i contestatori, finirebbe per penalizzare i 6 giovani, in primis Wax, in quanto nominato dalla sua insegnante di canto Arisa e la conduttrice Maria De Filippi come il “capobanda” e quindi regista del fattaccio. Questo con la classe dei concorrenti che appariva da subito divisa in due fazioni, tra sospesi con a capo Wax e “incensurati” facenti capo alla “prima della classe canto” Angelina Mango. Wax avrebbe lanciato l’idea dell’accadimento dalle circostanze misteriose, o almeno questo é stando alla nomea affibbiatagli dalla produzione del talent.

Tuttavia, rispetto alle tensioni avutesi al talent show di Canale 5, la conduttrice cerca e ottiene il chiarimento con Wax, nella puntata domenicale del 5 febbraio 2023: gli consente una esibizione promozionale dell’inedito Ballerine e guantoni, dopo aver ammesso di essersi adirata nel suoi riguardi, a più riprese, per poi chiamare in causa Angelina Mango. Questo destando il sospetto generale nell’occhio pubblico che Wax e Angelina Mango nascondano una verità, anche un semplice flirt.

La conduttrice e il giovane talento hanno litigato, tanto che la De Filippi finiva per non guardarlo neanche negli occhi, dopo il Capodanno choc. Ma se lei ha avuto delle discussioni con il cantante é per il semplice fatto che crede nel buono del talento e la persona di Wax e lo sprona a fare solo del suo meglio, senza cadere in circoli viziosi da cattiva condotta. Maria invita il giovane a non sentirsi come il solo responsabile del fattaccio, “le responsabilità sono condivise, hai pagato abbastanza” spiega la conduttrice al cantante, che intanto segna un vertiginoso calo della posizione nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia con il nuovo inedito Ballerine e guantoni.

Da qui, quindi, la scelta di Maria De Filippi del chiarimento con Wax, inclusa la chance di una esibizione-promo dell’inedito del giovane, sulla scia della polemica che taccia il talent di aver reso il cantautore l’agnello sacrificale in pasto ai leoni da tastiera a favore di dinamiche TV, visibilità e ascolti TV. In puntata, peraltro, spunta la vicinanza di Angelina a Wax, tenuta top secret nel momento in cui esplodeva il giallo del Capodanno di Amici 22. Maria De Filippi svela di aver impedito ad Angelina di destinargli a suo tempo una lettera di supporto, in quanto a detta della conduttrice al cantautore serviva meditare da solo sull’errore commesso per una crescita personale. Ed é commozione, con Wax e Angelina Mango che si palesano visibilmente complici, anche se lei si dichiara fidanzata, e lui “fidanzato con il Matteo introspettivo”. Che Angelina Mango e Wax siano una coppia top secret?

Si infiamma la polemica web su Amici 22

La domanda sorge ora spontanea nei telespettatori attivi via social, il che infiamma la polemica web che vede Amici accusato di registrare delle dinamiche TV del tutto o in parte non veritiere o comunque con un fondo di finzione, a fin di share. Ma per quale motivo Wax e Angelina dovrebbero nascondere una vicinanza tra loro, come accuserebbe l’occhio pubblico? Nel daytime del talent datato 6 febbraio 2023, intanto, Matteo e Angelina Mango tornano a palesarsi vicini: “che bello, tutto così sano, bello e pulito”, esclama lui in confidenza con la Mango, dicendosi felice dell’emozione condivisa con il pubblico della “rinascita”. Incluso il chiarimento con Maria De Filippi. “Io voglio fare sempre questo” si dichiara poi, altrettanto felice, Angelina Mango, dopo aver dedicato un abbraccio a Wax. Ma il web continua a chiedersi quale verità tiene legati Wax e Angelina Mango, anche rispetto al Capodanno choc? E tra i commenti social sui daytime di Amici 22, si fanno aggreganti le speranze dei fan del talent nutrite si un possibile amore tra Wax e Angelina: “Wax e Angelina, per favore, sposatevi, grazieeee!”.













