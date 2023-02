Amici 22, Wax e Federica eliminati e fuori dal serale?/ Arisa divide il web

Amici 22 di Maria De Filippi: Wax e Federica Andreani rischiano di rivelarsi i nuovi eliminati, prima del serale?

Nel circuito canto di Amici 22, Arisa indica come possibili nuovi eliminati al talent, Wax e Federica Andreani. Questo, in vista del cambio di programmazione TV del talent smistato allo slot della prima serata, previsto a partire dalla primavera 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Così come emerge dal daytime di Amici 22 in onda il 21 febbraio 2023, Arisa interroga i suoi allievi, per verificare che i due siano validi e all’altezza di definirsi titolari della maglia dorata di accesso al serale.

“Allora ragazzi, abbiamo fatto un bellissimo percorso e siete arrivati in un modo e ora siete in un altro” esordisce ella messa in discussione la cantante di Sincerità, poco prima di dare il via all’interrogazione di Wax e Federica Andreani, i quali non sono ancora confermati come concorrenti al serale di Amici 22: “sta per arrivare il serale e spero di stare in vostra compagnia per ancora tanto tempo”, prosegue l’insegnante, negli istanti precedenti alle esibizioni di verifica di Wax e Federica Andreani. I due giovani cantanti sono reduci dal rilascio dei rispettivi secondi inediti, Ballerine e guantoni e 26 Modi.

Il web si spacca su Federica Andreani e Wax di Amici 22

E la messa in discussione di Arisa, intanto, divide l’opinione dell’occhio pubblico via social, tra le reaction più disparate: “sto ancora aspettando la maglia per Fede”, si legge tra i commenti social degli internauti, perlopiù di supporto del talento vocale di Federica. E poi ancora: “Federica che voce..finalmente senza autotune come invece qualcuno lí dentro usa a go go… la maglia Arisa????”. Tuttavia, di recente Luca Jurman, ex insegnante di canto ad Amici, ha tacciato proprio Federica Andreani di aver fatto uso di autotune, per l’intonazione artificiale nella sua performance in occasione di una gara nella gara di canto apertasi tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, in una puntata tv domenicale. Poi, c’é chi tra gli internauti confermerebbe anche Wax al serale di Amici 22: “Secondo me entrambi meritano la maglia”, “Ma il rapporto bellissimo e di stima tra Federica e Wax? Tanta roba!”.

