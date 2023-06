Amici 22, Wax e Maddalena Svevi: lite furiosa nel backstage di Rock in Roma/ Esplode il gossip sul defollow

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax toglie il segui a Maddalena Svevi: che succede tra i due talenti, su Instagram?

Il gossip made in Italy bracca da giorni Wax e Maddalena Svevi, dal momento che tra il cantante e la ballerina uscenti di Amici 22 si registra il curioso caso di un defollow via social. I due protagonisti dell’ultima edizione della scuola delle arti ballo e canto in onda sulle reti Mediaset, Amici 22, si sono ritrovati a talent show ultimato all’evento post-Amici, Rock in Roma-Full out, e non a caso figurano in uno dei video del profilo di Wax attivo su TikTok.

Tuttavia, nelle ore a cavallo tra la data del 20 giugno, in cui si registra la messa in onda in chiaro tv su Italia 1 e in streaming online su Mediaset infinity, e l’indomani nel web si segnala il defollow di Wax inferto a Maddalena Svevi: il cantautore ha smesso di seguire la ballerina sul re dei social cinese, segno per i segnalatori di una rottura tra i talenti uscenti di Amici 22.

E a fronte del curioso defollow, intanto, spunta il possibile motivo legato al caso, come indicato da Cosmopolitan. A quanto pare, nel mezzo dell’attesa per il debutto sul palco di Rock in Roma, tra un dialogo e l’altro- nel backstage dell’evento- Wax e Maddalena Svevi si sarebbero resi protagonisti di una furiosa lite. Insomma, l’evento live a Roma di reunion tra i talenti cantautori e ballerini di Amici 22 di Maria De Filippi potrebbe essersi rivelata la location di un duro confronto, fino alla presunta rottura tra i protagonisti del gossip del momento e il caso “defollow” del segui sparito improvvisamente.

E c’é dell’altro. Allo stato attuale, così come si evince in data 23 giugno 2023, Maddalena Svevi segue Wax e lui non le ricambia il segui via Instagram. Ma cosa possa celarsi dietro il misterioso defollow possono rivelarlo solo i due protagonisti del caso.

Nel frattempo, l’ex Amici 21, LDA, conquista tutti sul palco del live di Napoli Pizza Village.











