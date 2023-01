Amici 22, Wax eliminato? Rudy Zerbi lo boccia come Anna Pettinelli/ La nuova sfida

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax rischia l’eliminazione prima del serale?

Wax rischia di rivelarsi il nuovo eliminato di Amici 22 di Maria De Filippi, dal momento che Rudy Zerbi fa eco all’affondo subito da Anna Pettinelli. Cosi come emerge nel rinnovato daytime del talent -in onda il 31 gennaio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Nel mezzo della nuova puntata domenicale la giudice esterna, Anna Pettinelli, ha giudicato nel complesso “scialbetta” la cover personalizzata di Diavolo in me. Questo, perché l’esibizione metterebbe in luce una incapacità nell’interpretazione personale del brano originale, nonostante la buona presenza scenica, di Wax. Una sentenza critica tradottasi poi nell’ultimo posto di Wax nella classifica stilata dai giudici Pettinelli, Alex Britti e Rocco Hunt, relativa alla gara di canto domenicale aperta tra i cantanti, a prova di cover. Da qui, quindi, parte la messa in discussione dell’insegnante di canto, concorde con la sentenza di Pettinelli, Rudy Zerbi, che in un videomessaggio chiama l’allievo di Arisa all’esecuzione di un arduo compito in musica. Wax si é quindi a rischio eliminazione, quando ormai si avvicina il via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi.

Rudy Zerbi sfida Wax, non ritenendolo allo stato attuale meritevole del banco di canto, in prospettiva dell’imminente via al serale del talent. Soprattutto alla luce di una cover di “Diavole in me, stucchevole”. “Ti ho dato zero come voto -spiega Zerbi, poi, in un rvm destinato all’allievo di Arisa, per la comunicazione del nuovo compito, che di fatto sfida e mette a rischio il talento-, dopo mesi che ti vedo fare facce e movimenti…prima la tua performance era la novità e ora é il momento banale e da repertorio”. Tuttavia, nonostante il giudizio sia altrettanto critico come quello della nemica giurata, Anna Pettinelli, non manca un consiglio per Wax, da parte di Zerbi: ” non provare a nasconderti dietro lo stile personale e la libertà personale”.

Wax contesta la critica di Amici 22

La reazione di Wax? Il cantautore, reduce dal rilascio al talent degli inediti Turista per sempre e Ballerine e guantoni si dichiara vittima di un accanimento della critica in musica. “Quello che ha detto lei -che non avevo la chiave della canzone- non la trovo una critica costruttiva”, si sfoga in particolare, in una confidenza condivisa nella casetta con Niveo e Angelina Mango. Niveo esorta Wax a valutare la messa in discussione come uno sprono per il miglioramento nell’esibizione al netto della sua solita impostazione della live performance basata principalmente sullo staging, le movenze sul palco: “ti si contesta che fai performance, ma non ci sei te”. Per Angelina Mango, che appoggia la contestazione dell’allievo a rischio, la sentenza critica é un “controsenso”, perché non esiste performance senza performer: se c’é la performance vuol dire che c’é anche l’artista, Wax, sul palco.

La maestra Celentano convoca Maddalena in studio, un compito per Wax, Megan incontra in maestro Emanuel Lo in studio e… Per rivedere la puntata di oggi di #Amici22 clicca QUI ⬇ https://t.co/0ZGA8DQ9Rx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2023













