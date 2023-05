Amici 22, Wax fa ricredere Rudy Zerbi?/ La sentenza prima della finale

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi rompe il silenzio su Wax e…

Nelle ore che precedono l’attesa puntata finale di Amici 22, sull’atteso ospite a Verissimo e finalista al talent, Wax, Rudy Zerbi rompe il silenzio mediatico. In data 14 maggio 2023, come previsto nella programmazione in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il cantautore é atteso nello special di Verissimo nel pomeriggio e in prima serata alla finale di Amici 22 e, intanto, sul suo conto rilascia una inaspettata sentenza Rudy Zerbi, insegnante di canto in attività, per diversi mesi avverso al finalista, al talent show.

Amici 22, anche Wax un figlio d'arte/ Svelata l'identità della madre

L’intervento del talentscout spiazza perché, inaspettatamente, non risparmia qualche elogio, oltre a delle critiche, sul conto di Wax. “Cosa mi piace di Wax? -é la risposta di Zerbi, incalzato sull’allievo della collega competitor Arisa al serale di Amici 22-. Lui ci crede, mi piace la sua convinzione. La convinzione quando non sconfina nell’arroganza è una dote importante”. E non é tutto.Perché le parole di endorsement poi proseguono: “Mi piace quando canta i suoi inediti perché sono coerenti con quello che lui è. E poi diciamolo, nel bene e nel male, mi piace il fatto che sia spontaneo. A volte poi esagera però è spontaneo”.

Amici 22, Wax: "Oggi sono il buon esempio che non ero"/ Le reazioni alla confessione

La sentenza critica prima della finale di Amici 22

Tuttavia, non manca poi neanche un’aspra parte della sentenza, sul conto del finalista in corsa per la vittoria di Amici 22 di Maria De Filippi e ospite dello speciale Verissimo dedicato al talent: “Di Wax non mi piace invece il fatto che, a volte, fa pensare di non aver niente da imparare, di non voler ascolatre critiche e suggerimenti”. E tra le parole a chiusura dell’intervento, infine, il talent scout dichiara rincarando la dose a sfavore di Wax, con un sentito consiglio al cantautore: “E questo è un atteggiamento che non ti fa crescere. Io non credo che sia veramente cosi. Gli consiglio di concentrarsi tanto sullo studio, sul miglioramento della parte vocale e di conoscere più musica”.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Wax: "Io lo faccio per lei.."/ La reazione alla sorpresa dei genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA