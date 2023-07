Amici 22, Wax: la reunion con Arisa é col bacio/ Succede a Tim Summer hits, web in tilt per il video

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax e Arisa si rivedono dopo il talent show

Hanno appassionato gli spettatori di Amici 22 di Maria De Filippi, con la collaborazione nei ruoli di insegnante e allievo nel circuito canto, e ora Arisa e Wax si rivedono dopo il talent show. L’occasione é un momento di condivisione tra la cantante di Sincerità e l’ex allievo uscente di Amici 22, Wax, registratosi nel mezzo del backstage della nuova puntata dei Tim Summer Hits 2023, andata in onda nella prima serata in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity datata 9 luglio 2023.

Tra un momento e l’altro vissuti in attesa di assistere alle varie performance dei colleghi artisti presenti nella set-list dei Tim Summer Hits Live 2023 gli ex collaboratori ad Amici 22 si sono abbandonati ad un dolce momento di condivisione tra loro. Questo, con tanto di un bacio dalle emozioni al cardiopalmo, che la cantante dalla tinta biondo platino ha riservato al giovane cantautore e suo pupillo dai capelli rossi. Così come mostrano le esclusive immagini di un video che é ora virale via TikTok, che immortala la reunion, che fa ora incetta di interazioni social di consenso da parte dei rispettivi fandom dei due artisti.

Wax subentra al posto di Arisa, nel cast di Amici 22?

E il tutto si registra mentre si fa strada l’ipotesi che Arisa possa non riconfermarsi nel ruolo di insegnante di canto alla cattedra degli insegnanti in attività ad Amici 22 di Maria De Filippi. Questo, dal momento che la cantante é ufficialmente tornata sulle scene musicali, tanto da presenziare sul palco di Tim Summer Hits in onda in chiaro tv su Rai2, on air su Rai Radio 2 e in streaming su Raiplay per eseguire la sua performance sulle note del singolo emotivo sulla non-fine dell’amore di una storia giunta all’epilogo, Non vado via. A prima firma di Il sussidiario.net, alla luce del bacio che testimonia i buoni rapporti intercorrenti tra le parti, non si escluderebbe l’anticipazione che vedrebbe Wax subentrare nel cast degli insegnanti di canto ad Amici 22, al posto di Arisa. Chiaramente , nell’ottica di una possibile rivoluzione voluta al talent show dalla timoniera, Maria De Filippi.

Nel frattempo, inoltre, l’altro ex Amici fa rumore online per l’annuncio social della sua confermata partecipazione a La partita del cuore 2023.











