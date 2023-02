Amici 22, Wax: “Perché Angelina Mango mi vuole bene?”/ La risposta

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax e Angelina Mango fanno luce sul loro rapporto

Mentre si avvicina il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, l’occhio pubblico sospetta che tra Wax e Angelina Mango ci sia un amore tenuto top-secret sul nascere. Mentre lei si dichiara fidanzata e lui impegnato con il Matteo introspettivo, nel daytime del talent datato 8 febbraio 2023, Arisa fa luce sulla vicinanza che tiene legati tra loro i due cantautori concorrenti nella scuola dei talenti di Maria De Filippi. Un intervento, quello della cantante di Sincerità e insegnante di canto al talent, che ora trova la piena approvazione dei telespettatori e i fan dei due allievi di Amici 22 attivi nel web.

Amici 22, Maria De Filippi fa luce sul Capodanno choc: Wax eliminato?/ Il dietrofront

“Ha detto prima una cosa bellissima – interviene Arisa riferendosi a Wax, il suo allievo, e il rapporto che lui ha con Angelina Mango- ‘ma io che cosa le do…Che mi vuole bene?'”. La domanda quindi passa ad Angelina, attraverso Arisa, e la figlia d’arte replica a Wax, in una confidenza a tre: “io non mi sento sola…se so che c’è Wax…”. Il rapporto che la figlia del compianto Pino Mango ha instaurato con il cantante di Ballerine e guantoni é autentico, si direbbe un amore incondizionato. O almeno questo trapela dalla verità di Angelina, che prosegue: ” a livello personale serve sempre avere qualcuno accanto e dal primo giorno ho sentito che Wax mi dicesse la verità.. la sua gioia di fare le cose… Poi lui a volte va in tilt… Io non lo faccio… ma lo capisco”.

Amici 22, classifica canto: Niveo in Top3 con Angelina/ Wax ultimo: eliminato?

Angelina Mango e “l’amore incondizionato” per Wax

Tra le sue dichiarazioni emerge tutto l’amore, che prescinde da ogni tipo legame come un fidanzamento e che Angelina riserva a Wax anche nel comprendere la persona del cantautore in toto, inclusi gli sbalzi d’umore e gli atteggiamenti che possano risultare sopra le righe. “Ci tengo che stia bene”, prosegue poi la concorrente su Wax, in un’ammissione dell’affetto smisurato che lei nutre verso il rivale al talent show. E, intanto, la verità del legame venuta alla luce manda i fan di Amici 22 in visibilio: nel web, gli internauti speriamo in massa nell’ufficializzazione di un amore tra i due concorrenti del talent.

Amici 22, Cricca eliminato? / Arisa lo sfida: "L'identità non é definita e..."

Wax e Angelina parlano della loro amicizia, Megan incontra il maestro Emanuel Lo, Federica parla della mamma con Piccolo G e tanto altro! Clicca qui per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22 ⬇https://t.co/NifVSyHRZ1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 8, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA