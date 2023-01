Amici 22, Wax verso il secondo singolo?/ Dardust premia Ballerine e guantoni

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax spicca nel canto: i nuovi traguardi

La nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi si preannuncia ricca di novità e colpi di scena e vedrebbe Wax spiccare nel canto, palesandosi prossimo al rilascio del secondo singolo. Stando alle anticipazioni TV della puntata registrata il 4 gennaio e la cui messa in onda é prevista su Canale 5 domenica 8 gennaio 2023, riprese online da Superguida TV e Amici news, il cantautore e allievo di Arisa si rivela il primo classificato nell’ordine di gradimento dei cantanti in gara ad Amici 22, sulla base degli streaming su Spotify Italia. Insomma il giovane cantautore sbaraglia la concorrenza della classe canto, in termini di volume di ascolti, con il primo singolo lanciato nella scuola, Turista per sempre. Anche se a fare ancora meglio di lui é, ora, fuori gara, l’eliminato di Amici 22, Ascanio, il cui singolo Margot batte tutti i rispettivi singoli dei concorrenti in corsa all’edizione del talent in corso, registrando su Spotify il più alto numero di ascolti in streaming.

Amici 22, Aurora Ranvestel é eliminata?/ Eleonora Cabras é la new entry

Wax é pronto per il nuovo singolo?

Ma non é tutto. Perché Wax, inoltre, si rivela anche il vincitore della gara bit, che recentemente aveva indetto nel circuito canto, Dardust, ad Amici 22. Il produttore aveva chiamato la classe canto a realizzare una canzone sulla base di uno dei suoi tre bit opzionali, in prospettiva del possibile rilascio di un singolo. E a vincere il contest, su giudizio espresso dallo stesso producer, é il brano del cantautore dai capelli rossi, Ballerine e guantoni. Per il producer musicale, quindi, la creatura di Wax é completa e può prepararsi per il rilascio di un singolo, da sfornarsi nell’industria musicale made in Italy.

LDA diventa una statua di cera al Madame Tussauds/ Ammicca a Kim Kardashian e...

Che Wax sia pronto al rilascio del secondo singolo, quando ormai manca sempre meno al via del serale di Amici 22, quindi, non si farebbe un’ipotesi azzardata. E il nuovo singolo di Amici 22 potrebbe rivelarsi proprio Ballerine e guantoni, ovvero la canzone a prima firma Wax e vincitrice della gara bit lanciata da Dardust, che potrebbe rivelarsi il produttore della stessa.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Angelina Mango e Samuele Segreto una nuova coppia?/ Spunta un segreto

© RIPRODUZIONE RISERVATA