Amici 22, Wax verso il serale?/ Primeggia nel canto su Spotify e Dardust lo premia…

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax fa la differenza nel canto prima del serale

Sale l’attesa generale nei telespettatori per la nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi datata 8 gennaio, che consacra Wax come una grande promessa del canto made in Italy. Nel corso della puntata che dà inizio al 2023 di Amici 22, viene svelata la classifica streaming dei cantanti in corsa, relativa agli ascolti cumulati su Spotify Italia, che dà Wax in pole position.

É il cantautore allievo di Arisa, infatti, a raggiungere il vertice della rinnovata classifica streaming di Amici, quando ormai manca poco al via alla fase serale di Amici 22. L’ordine della classifica vede Wax primo, seguito da Aaron Cenere al secondo posto, terzo Niveo e quarto ed ultimo Cricca. Ma non é tutto. Perché, sempre stando alle anticipazoni TV fornite da Superguidatv e Amici news, relativamente alla nuova puntata di Amici 22, Wax primeggia anche nel contest indetto da Dardust al talent di Maria De Filippi.

Dardust premia il cantante di Turista per sempre

Dardust, uno dei produttori musicali di spicco nel panorama della musica made in Italy attuale, ha recentemente indetto un gara bit, che ha chiamato i cantanti concorrenti di Amici 22 a produrre delle canzoni per la vittoria del contest e l’eventuale rilascio di un singolo. Dopo le eliminazioni di Cricca e Angelina Mango, tra i concorrenti superstiti Dardust sceglie in ultima battuta la produzione musicale di Wax. Si tratta di un brano titolato Ballerine e guantoni. Insomma, il giovane rebel heart sembra primeggiare nel canto al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Eppure il giovane non é ancora confermato alla fase serale in arrivo di Amici. Infatti, il cantautore di Turista per sempre non riesce ancora a ricevere la promozione per un posto alla fase finale del talent, almeno non da parte degli insegnanti di canto in carica ad Amici 22 di Maria De Filippi. Che Arisa, insegnante che segue a stretto braccio Wax, possa proporre al resto della cattedra di canto formata da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, la candidatura del pupillo per un posto al serale?

