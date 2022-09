Amici 22, Wax vs Rudy Zerbi che lo sfida/ “Sforzo fisico sul palco? Farò peggio!”

Amici 22, Wax finisce in sfida: la reazione

Rudy Zerbi prende di mira il team Arisa e il suo pupillo Wax ad Amici 22 di Maria De Filippi, sfidando quest’ultimo con un aspirante cantante allievo della scuola, notato ai casting dei candidati allo show di Canale 5. La notizia fulminea giunge all’allievo di Arisa in occasione del daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda nel pomeridiano del 29 settembre 2022 su Canale 5, occasione in cui Wax riceve una lettera da parte del talentscout che anticipa la sfida che lo vede ufficialmente a rischio eliminazione dal talent:

Amici 22, il daytime doppione 28 settembre é un caso/ Web in tilt: c'entra Wax?

“Caro Wax questa lettera non ti stupirà, sono di parola, sul palco dovresti pensare alla musica e non strepitare e pensare alla corsa campestre… all’esercizio ginnico. Non hai il senso della misura. Ti sfido con un cantautore che ha il dono del saper dosare sul palco” , sono le parole del talentscout indirizzate al pupillo di Arisa, tacciato da Rudy Zerbi di essere eccessivamente fisico nel suo staging sul palco. Peculiarità che invece Wax ritiene parte integrante autentica e inalienabile della sua personalità: “Che dico? -dichiara quindi incalzato da Arisa in sala prove sulla sfida di Rudy Zerbi-. Penso che la cosa più importante nella vita non é saper portare bene i pregi, ma dare valore ai difetti. Non ha riconosciuto la mia purezza e la mia autenticità. Fine, io voglio essere me stesso”.

Amici 22, Aaron Cenere compie 18 anni/ Sorpresa e lacrime: "Sono qui per la crisi"

Wax supportato da Arisa, ad Amici 22

Rudy Zerbi si é mostrato di parola, dopo aver avvisato Wax rispetto ad una sfida ad eliminazione pensata per lui, al fine di dimostrare che il giovane non abbia le carte in regola per accedere al serale di Amici 22 e avere sin d’ora successo. E a primo acchito Wax non si é di certo perso d’animo, tanto da sfogarsi con i compagni di studio all’attacco del talentscout: “Contesta il mio sforzo fisico sul palco? Allora lo farò ancora di più… Verrà al mio concerto e si pentirà…”

La replica di Arisa? “Ci piace la sfida, al di là di chi ti mettano contro in sfida, tu hai il carisma. La tua personalità non la soffocare. La cosa che mi piace é fare capire che si sbagliano… la tua é una cifra stilistica, perché il tuo sforzo fisico sul palco ti porta solo lontano “.

Amici 22, Aaron: Universale é il primo inedito prodotto/ Web si divide: il nuovo Grignani?

© RIPRODUZIONE RISERVATA