Amici 23, 15 posti disponibili al serale: chi è eliminato?/ Todaro e Pettinelli alle strette: chi rischia

15 sono i posti disponibili al serale di Amici 2024: chi saranno i due eliminati?

A pochi giorni dall’inizio del serale di Amici 23, l’atmosfera nella scuola più amata d’Italia si fa sempre più calda. Questo perché non tutte le maglie del serale sono state assegnate e c’è chi teme di non ottenerla. Finora hanno conquistato l’ambita felpa oro Dustin, Marisol, Gaia e Lucia per il ballo, e Holden, Martina, Mida, Petit per il canto. Otto posti sono già stati occupati e, in uno degli ultimi daytime andato in onda, è stato annunciato che i posti disponibili al serale sono in tutto 15.

Ayle, Giovanni, Nahaze, Nicholas, Lil Jolie, Kia, Kumo, Sarah e Sofia sono gli allievi di Amici 23 che non hanno ancora un posto al serale. E stando a calcoli banali, due tra loro non riusciranno mai ad averlo. Motivo per il quale Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno richiesto un incontro immediato con i colleghi Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, i cui allievi rimasti senza maglia sono, per totalità di votazioni, i più bassi in classifica.

Se per Lil Jolie, Sofia, Kumo e Sarah la maglia del serale sembra cosa quasi certa, per gli altri la situazione è invece molto più complicata. Sia Todaro che Pettinelli hanno ammesso di star ancora riflettendo sul destino dei rispettivi allievi, che rimangono dunque appesi ad un filo. Facendo un pronostico, visto quanto si è spesa per lui e la recente decisione di ammetterlo nonostante la sua uscita dal programma, appare molto probabile che Anna darà la maglia oro ad Ayle. Potrebbe invece non fare lo stesso con Nahaze, ultima entrata, nonostante le abbia manifestato più volte la sua stima. Più difficile è invece la situazione per Todaro. Logica vorrebbe che sia Anna che Raimondo rinunciassero a uno dei propri allievi (a meno che Lorella Cuccarini decida di non portare Kia), dando comunque una speranza all’altro. Ma chi tra Nicholas e Giovanni Todaro deciderà di eliminare?











