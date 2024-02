Amici 23, il serale é a numero di concorrenti limitato/ L’anticipazione bomba!

Amici 23 di Maria De Filippi: si accende lo scontro tra i professori, in vista del serale

Ancor prima che abbia inizio, il serale di Amici 23 di Maria De Filippi regala le sue prime anticipazioni bomba. Accade in occasione del rinnovato daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 27 febbraio 2024. Occasione in cui in una convocazione speciale di insegnanti e talenti concorrenti, ballerini e cantanti, si discute animatamente nel mezzo della fase di selezione per un posto al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

In particolare, nel mezzo dell’accesa discussione che vede Rudy Zerbi tacciare Anna Pettinelli di non avere una scelta artistica chiara sugli allievi da portare al serale, vista la sospensione in giudizio di Ayle e Nahaze, con la dura replica della voce RDS, si fa strada l’anticipazione lanciata dalla produzione di Amici 23. Un autore di Amici, nel rivolgersi all’insegnante Raimondo Todaro che replica al j’accuse di Rudy Zerbi, il quale accusa il primo di non essere certo del talento dei suoi allievi tenendoli in sospensione di giudizio come la Pettinelli, svela il primo spoiler del serale. Ossia il numero dei concorrenti chiuso, stabilito per il via alla nuova fase di Amici 23.

Per Raimondo Todaro era importante conoscere il numero di allievi massimo da poter promuovere cosí come la data di scadenza prevista per la comunicazione degli stessi, in vista del via al serale di Amici 23. E ora Rudy Zerbi attacca Raimondo Todaro, reo per il primo di tenere tra le spine gli allievi, anche a conoscenza della prima anticipazione: “sapere il numero delle maglie era fondamentale e ora non prendi decisione…”. Raimondo Todaro va, quindi, in escandescenza, sentendosi preso di mira: “ma perché non la posso dare un secondo prima?”, incalza Zerbi, Todaro. Per Rudy, Todaro gioca a carte ormai scoperte: “allora non sei sicuro di loro!”.

Anche Alessandra Celentano infiamma lo scontro di Amici 23

“Da parte mia c’hanno la maglia l’ultimo secondo, all’ultima puntata… non ti sta bene? Amen”, rimarca Raimondo Todaro, rispetto alla scelta maturata sugli allievi. E contro Todaro si impone anche la posizione avversa di Alessandra Celentano, che ad Amici 23 punzecchia Raimondo, chiedendosi come mai non si affretti a dare la maglia per l’accesso al serale al pupillo Nicholas Borgogni: “vorrei tu dessi questa maglia a Nicholas…magari lavorerà da ballerino, non so come però”.

Durante il confronto in studio la produzione comunica il numero massimo dei posti al Serale! #Amici23 pic.twitter.com/fCn4KmCObv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 27, 2024

Subito dopo aver scoperto che 15 è il numero massimo dei posti al Serale… #Amici23 pic.twitter.com/ySKxFIzLU3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 27, 2024













