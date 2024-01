Amici 23, al via la “Battle allo specchio”/ Il vincitore della gara ballo tra Sofia, Nicholas e Dustin

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor sfida Sofia Cagnetti e Nicholas Borgogni: la nuova gara di ballo

Ha il via la nuova gara nella gara di ballo nella competizione dei talenti ballerini e cantanti di Amici 23, con protagonisti Dustin Taylor, Nicholas Borgogni e Sofia Cagnetti. Si tratta della Battle di improvvisazione nella danza a prova “specchio”, dove i candidati ballerini sono chiamati ad emulare i passi coreografici dei ballerini professionisti schierati per la sfida prevista nello studio di Amici 23.

Amici 23, Alessandra Celentano: "Noioso, le stesse cose sempre..."/ Esplode lo scontro con Emanuel Lo!

A giudicare la gara nella gara del circuito ballo é l’esperta di danza e giudice esterna Sveva Berti, chiamata quindi a sentenziare sulla sfida tra i candidati alla vittoria del premio in palio, tre in tutto, ciascuno dei quali é schierato da ognuno dei tre insegnanti previsti alla cattedra di Amici. Alessandra Celentano schiera per Battle l’allievo pupillo Dustin Taylor, già primo classificato nella gara domenicale classica. Emanuel Lo schiera invece Sofia Cagnetti. Raimondo Todaro opta per la proposta di Nicholas Borgogni, finito ultimo nella classifica di ballo domenicale.

Amici 23: Martina Giovannini sorprende con la standing ovation!/ Web in tilt per la cover di Mariah Carey!

Il vincitore divide i fan di Amici 23

Il vincitore della sfida? Dustin Taylor, ballerino australiano in corsa ad Amici 23, sbaraglia ancora una volta la concorrenza, alle prese con un la prova di improvvisazione di danza in studio e si aggiudica un nuovo riconoscimento al talento di danzatore, al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Per la gioia dei fedeli fan, Dustin Taylor vince un workshop di danza professionalizzante per il ruolo di étoile, Aterballetto. Un nuovo ed importante traguardo in favore del ballerino australiano e la sua squadra di appartenenza ad Amici 23, timonata dalla maestra ed esperta Alessandra Celentano. Il che rende ancora più infuocata la competizione tra i talenti ballerini e cantanti, in corsa per un posto alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Amici 23, Giovanni Tesse sospeso in giudizio/ Esegue il compito "impossibile" di Alessandra Celentano, ma...

“Lucia non la mettete perché é troppo forte”, si legge intanto tra le contestazioni a caldo degli internauti attivi sul profilo Instagram di Amici, che sibillinamente tacciano il talent show di favorire Dustin Taylor nella gara, anche ai danni della competitor Lucia Ferrari. “Vince Dustin a mani bassissime” é la pronta replica al j’accuse nel web, dei fan dell’australiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA