Amici 23, al via la nuova gara cover/ I giudici, il vincitore e le reazioni

Amici 23, si apre la nuova gara di conto cover per il rischio eliminazione: Mew

Si infiamma la competizione nel circuito canto di Amici 23 di Maria De Filippi, con il via alla nuova gara dove Mew si profila come outsider del talent show. Al rinnovato appuntamento TV e streaming sulle reti Mediaset, del daytime di Amici 23, i cantanti tra i concorrenti in gara sono chiamati al nuovo contest dove é richiesto un lavoro di squadra. Ciascuna delle tre squadre come il numero degli insegnanti di ruolo nella cattedra del circuito di disciplina canto, é chiamata ad indicare la performance in formato cover di una canzone originale e il talento rappresentativo a scelta per i voti di maggioranza degli stessi membri. Così come introdotto in un comunicato della produzione, da Sarah Toscano.

Amici 23: Matthew, Ayle e Martina Giovannini fuori dalla gara radio/ Il motivo scatena la polemica!

“Cantanti, i prof hanno deciso di assegnarvi un compito”- esordisce la comunicazione sulla sfida di canto, dove le squadre scelgono di rivisitare un brano cult nel proprio kit e che non sia già stato schierato al talent show. Il compito, per ciascuna tra le squadre competitor, é giudicato da una commissione speciale formata dagli insegnanti di canto e giudici interni, Lorella Cuccarini , Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, e il maestro di musica superpartes in quanto giudice esterno, Andrea Pennino.

Ezio Liberatore: "Eliminato da Amici 23 con modalità pessime"/ "Anna Pettinelli incoerente, con me ha..."

Il regolamento e il vincitore della sfida, con Mew outsider

Nel regolamento della gara cover la proposta decretata al titolo di vincitore ottiene l’immunità rispetto al rischio di una sfida per l’eliminazione, a beneficio del singolo e della intera squadra di appartenenza.

E, intanto, sempre tra le novità nel daytime di Amici 23 datato 21 dicembre 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset, il comunicato a cui la diretta cantante interessata presta la voce decreta Mew e la sua squadra, guidata da Lorella Cuccarini, come vincirore finale. A rischiare l’eliminazione in una nuova sfida indetta ad Amici 23, quindi sono le squadre perdenti capeggiate da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, per cui si sono schierati da concorrenti competitor di Mew: Petit e Ayle.

LDA: "Io sono una cosa e Gigi D'Alessio é un'altra"/ Lo sfogo, dopo la polemica di Luca Jurman su Amici 23

E tra le annesse reaction dell’occhio pubblico attivo nel web, ai risultati della gara di canto, c’é chi nel sentiment degli internauti dominante non nasconde che avrebbe scommesso sulla vittoria di Ayle e Petit a discapito di Mew, che a grande sorpresa sembra imporsi come l’outsider di Amici 23.

Ayle, Mew e Petit hanno affrontato il compito e per i cantanti è arrivato il momento di scoprire chi andrà in sfida! #Amici23 pic.twitter.com/IFJzJqxYA1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 21, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA