Amici 23, al via la super gara cover tra i gruppi/ É scontro tra Ayle e Matthew: s’infiamma la competizione!

Amici 23 di Maria De Filippi, ha inizio la super gara tra le cover di canzoni originali: la comunicazione

I cantanti e gli autori in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi sono chiamati ad una nuova sfida di canto, e la super prova-cover vede Ayle e Matthew protagonisti di una inaspettata rottura nella squadra. O almeno questo é parte integrante del rinnovato daytime del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, datato 7 dicembre 2023, e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Come trapela dal rinnovato appuntamento TV e streaming di Amici 23, in particolare il cantante allievo Mida si rende portavoce della nuova sfida indetta al circuito canto, che vede i talenti cantautori in corsa al talent show chiamati a dividersi nei tre gruppi di lavoro determinati dalle rispettive squadre di appartenenza. La super prova vede i cantanti competitor destinati all’occasione della nuova puntata domenicale di Amici 23 prevista nei palinsesti Mediaset il 10 dicembre 2023, ad esibirsi sulle note della cover di una canzone a scelta tra ben 12 canzoni originali proposte dalla produzione. Questo, con la facoltà concessa a ciascuno dei tre gruppi di lavoro competitor di determinare le modalità della prova, e quindi l’arrangiamento del brano originale, potendo persino scegliere chi schierare e se e come eventualmente rivisitare nel testo e nella musica, con le date competenze in termini di scrittura musicale, la singola canzone originale oggetto della cover.

“Tanti successi sono stati rivisitati- fa sapere Mida, rendendosi portavoce nella classe di Amici 23 della rinnovata gara cover prevista all’orizzonte che vede protagonisti i cantanti – che divisi in tre gruppi come i prof di appartenenza, potranno scegliere uno tra dodici pezzi e si può scegliere anche se e come arrangiare, eventualmente anche riscrivere il pezzo”, é in sintesi la comunicazione che anticipa una puntata domenicale particolarmente infuocata, per la sfida di canto nella grande sfida tra i talenti di Amici 23.

Le incomprensioni tra Ayle e Matthew infiammano la competizione di Amici 23

L’imminente super gara cover si direbbe particolarmente infuocata, a partire dalle prove, anche perché, intanto, tra una prima bozza e l’altra tra le idee provinate della sfida i componenti del team facente capo alla maestra Anna Pettinelli registrano una crepa che minaccerebbe la divisione interna. Si tratta del gruppo formato da Ayle, Matthew e Martina Giovannini. In particolare si registra il momento di crisi, dove Ayle e Matthew vivono delle forti incomprensioni relativamente alle scelte da prendersi sulla singola performance da giocare per la super sfida cover domenicale che attende la loro squadra ad una scelta artistica stabilita

all’unanimità e ad ogni possibile rischio per tutti i componenti singoli.

“É il tuo stile e il suo… io non c’entro niente- fa sapere un indeciso Ayle alle prove per la sfida, parlando a Matthew e Martina Giovannini delle prime idee sulla scelta, per poi aggiungere al compagno di studio che indietreggia, rifiutandosi di esibirsi se non per la sola parte suonata-… sai perché non la vuoi fare…perché ho detto vorrei la faceste voi…”. Quindi, Ayle si impone come lead-voice: “in questa parte per esempio mi ci vedo più io”. E Matthew sbotta: ” deciditi… io voglio suonare e basta…”. Ayle e Matthew non riescono a trovare il giusto accordo e gli equilibri della squadra sono minacciati dalla gara cover di Amici 23. Che il team Pettinelli sia destinato a sciogliersi, prima o poi, per via della discussa gara cover domenicale, non é un’ipotesi azzardata. Ragionato e volto a riequilibrare la discussione per la pace nel gruppo, poi, é l’intervento della italo-brasiliana Martina: “penso dipendi dalla canzone…”. Ayle, nell’imporsi come un candidato leader del gruppo, attenziona la scelta su un brano in particolare, di Pupo”: “Su di noi si può fare in tre…”.

