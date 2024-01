Amici 23, Alessandra Celentano divide: il cambio di hair-look fa discutere/ Le reazioni 

Amici 23, Alessandra Celentano cambia hair look: l’opinione dell’occhio pubblico si divide

É un’Alessandra Celentano rivoluzionaria la protagonista indiscussa della rinnovata puntata domenicale di Amici 23, in onda sulle reti Mediaset il 21 gennaio 2024. La maestra di danza classica si presenta in studio, per la rinnovata puntata domenicale di Amici 23, con un hair-look totalmente stravolto dalla tinta rinnovata in un blu elettrico rock e audace.

Stavolta, alla presa visione del restyling sfoggiato in studio si direbbe che il nuovo look non sia l’applicazione di una parrucca ma di una vera svolta di colore per Alessandra Celentano. Tanto che nell’opening act della puntata la conduttrice di Amici 23, Maria De Filippi, gioca sul cambio repentino della temuta maestra di danza, fingendo che la vera Alessandra Celentano non ci sia e che al suo posto vi sia un’altra.

“Non c’è, hai visto Lorella. C’è sua sorella -attenziona la regina di ascolti TV, alludendo sibillinamente al cambiamento estetico repentino di Alessandra Celentano e non solo-. È cattiva allo stesso modo. Come si chiama la serie dove c’è la mano? Ecco, la famiglia Addams… Lei è Morticia”.

Alessandra Celentano sorprende e fa discutere: le reazioni alla svolta di Amici 23

Quindi, pronta é la replica della più amata dagli italiani: “Più che Morticia è la fata turchina”, risponde Lorella Cuccarini. E non può mancare neanche la sentita reaction del veterano e fedele compagno di squadra alla fase serale di Amici, di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi. L’insegnante di canto tiene a sottolineare quanto il colore blu elettrico doni all’insegnante di ballo, confermandosi quindi in rapporti ancora molto complici con Alessandra Celentano, nella probabile anticipazione di un riconfermato sodalizio nell’attesa fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Inoltre, neanche tra gli utenti telespettatori attivi sui social possono mancare le reaction a caldo rispetto alla svolta di look. Se da una parte c’é chi approva l’hair look blu elettrico, sostenendo che esso dia alla maestra un aspetto ringiovanito, d’altro canto gli utenti più critici la tacciano di voler emulare un look troppo sbarazzino nel disperato tentativo -quello dell’insegnante secondo l’accusa- di voler emulare la tinta in voga tra le giovani ragazze.

E, intanto, nella stessa puntata Alessandra Celentano mette a dura prova gli allievi di Raimondo Todaro…

