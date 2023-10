Amici 23, Anna Pettinelli affonda Mida: “Sei uno scalda-pubblico…”/ La sfida determina l’eliminato?

Amici 23 di Maria De Filippi, Anna Pettinelli sfida Mida al nuovo compito di canto

Anna Pettinelli sfida Mida al nuovo compito di canto, per la quarta puntata di Amici 23 di Maria De Filippi. Il cantautore allievo in corsa ad Amici 23, l’edizione attuale del talent show TV di Maria De Filippi, si direbbe a rischio tra i papabili candidati al titolo di eliminati di Amici 23. Questo, dal momento che l’allievo di Lorella Cuccarini é chiamato alla comunicazione di una sfida , o meglio una prova voluta dalla voce RDS. La speaker radiofonica e maestra avversa chiama il giovane talento con alle spalle la partecipazione a Sanremo Giovani 2022 con Maldité, ad un compito mirato all’obiettivo dell’intensità e la maturità nel canto.

“Caro Mida, ci prepariamo alla quarta puntata- esordisce la maestra di canto ad Amici 23, Anna Pettinelli, nel videomessaggio del compito che sfida Mida-, non entro nel dettaglio del tuo saper cantare che non viene fuori maniera evidente…”. Il messaggio , poi, prosegue mettendo in discussione il talento del cantante dal momento che sul palco di Amici 23 quest’ultimo avrebbe la tendenza spasmodica ad invitare il pubblico ad una “caciara di applausi e urletti”.

Amici 23, le reaction alla “sfida”

Per Anna Pettinelli, il canto di Mida si direbbe limitato al ruolo di uno “scalda-pubblico“. Questo, in particolare con chiara rimando al content della scorsa puntata domenicale di Amici 23, dove oltre alla partecipazione dell’ex Amici 22 Angelina Mango si registrava l’esibizione di Mida in corsa al talent show.

Una performance che Anna Pettinelli giudica “paraculo”, quindi fine a se stessa per il mero tornaconto personale di accaparrarsi gli applausi e senza un interscambio con il pubblico ascoltatore di una emozione nell’intenzione vocale del cantante.

Il compito assegnato é l’esecuzione ad Amici 23 di Brividi, il duet single di Mahmood e Blanco, vincitore a Sanremo, e Mida ha a quanto pare voglia di mettersi in gioco: “Mi piace un sacco questo compito, la ringrazio.. il pezzo è azzeccatissimo per me.. è difficile ma è bello e non vedo l’ora di farlo”, é la reaction alla dichiarazione di sfida di Mida, mentre l’occhio pubblico nel web si attiva in un sentiment di incoraggiamento per il cantante a sfoderare il suo talento ad Amici 23, in risposta alla messa in discussione della voce Rds del talento. Questo, mentre l’ex Amici 22 Angelina Mango conquista la #1 nella classifica iTunes…

In vista della quarta puntata di #Amici23 Mida riceve un compito! pic.twitter.com/sDLTb54xsE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 12, 2023













