Amici 23, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro tutti: “Nicholas debole, Sarah finta-lolita”/ L’attacco

Amici 23, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro formano la terza squadra

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro formano in qualità di caposquadra la terza squadra, tra le tre formazioni competitor al serale di Amici 23. In occasione del daytime di Amici 23, in onda il 14 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, in particolare la maestra di canto e il maestro di ballo danno il via alla fase serale introducendo i membri della loro squadra, rispettivamente i cantanti Martina Giovannini, Ayle e Lil Jolie e i ballerini Gaia Di Martino e Giovanni Tesse.

Ma non solo. Perché in occasione della formazione della terza squadra del serale di Amici 23, i caposquadra colgono la palla al balzo per sottolineare i punti di forza della formazione e i punti di debolezza degli avversari. Raimondo attacca Kumo ritenendolo non competitivo in fatto di tecniche di ballo e lo stesso vale per Nicholas Borgogni che per l’ex maestro si direbbe troppo debole tecnicamente. A fare eco a Todaro a cui Nicholas ha detto addio passando alla squadra capeggiata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, é poi Anna Pettinelli che da esperta di canto rincara la dose: “ha punti di forza Nicholas?”.

Nicholas Borgogni replica al j’accuse

“Ma che programma ha guardato?” si chiede di tutta risposta Nicholas Borgogni-” ma con che cattiveria… che parlasse dei suoi e del canto, non di me”. Dopodiché Anna passa a parlare del circuito canto, avversario, in particolare della pupilla di Lorella Cuccarini (che affonda Holden in un attacco choc), Sarah Toscano, “quella piu indietro di tutti… si é presa che fa le mossette, da lolita dello Zecchino d’oro per mettere pepe… la preferirei più semplice “. Per la voce speaker on air su RDS, quindi cantanti e ballerini avversari sono tutti battibili, inclusi quelli facenti parte del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

E non manca il monito alla terza squadra a dare il massimo per il serale di Amici 23: “state ben concentrati… tu Ayle hai la forza espressiva, ma non sarai preciso …e Martina Giovannini può cantare anche l’elenco telefonico …”, rimarca la Pettinelli agli allievi. Orgoglioso dei pupilli Gaia e Giovanni si dichiara Todaro, “io sono serenissimo, dove non arrivo l’uno arriva l’altro…”.

Insomma, la sfida del serale di Amici 23 si fa infuocata ancor prima di aver inizio…

