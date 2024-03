Amici 23, Anna Pettinelli non ci sta all’accusa di Ayle: “Sei incaz*ato”/ É polemica: c’entra Lil Jolie

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle attacca la mentore Anna Pettinelli: c’entra Lil Jolie

S’infiamma la competizione del circuito canto di Amici 23, con il botta e risposta della squadra a rischio scioglimento prima del serale, formata Anna Pettinelli, Ayle e Nahaze. La maestra di canto propone a Lil Jolie la maglia dorata per l’accesso assicurato al serale di Amici 23 di Maria De Filippi e per Ayle non ci sarebbero posti a sufficienza per l’ambito upgrade, dal momento che la scelta della Pettinelli di tentare l’ingaggio di Lil allo smacco del collega competitor Rudy Zerbi metterebbe a rischio lui così come la compagna di squadra, Nahaze. Visto che Anna non ha ancora confermato né lui né quest’ultima come concorrenti seralisti.

E al daytime di Amici 23, datato sulle reti TV e streaming Mediaset il 6 marzo 2024, Ayle bacchetta l’insegnante, tacciandola di non essere una cima in fatto di matematica: “mi viene da pensare che uno tra me e Nahaze va a casa… i posti sono limitati Anna”. Per la Pettinelli Ayle farebbe una previsione azzardata: “per me non é come la vedi te… la situazione di Lil Jolie non é da considerare”.

Lil Jolie é promossa al serale di Amici 23?

Insomma, la maestra starebbe tentando una strategia nell’intento di portare il maggior numero di cantanti in squadra per la sfida a tre squadre del serale, mirando ad avere tre membri da giocarsi come carte. Ma per Ayle il rischio eliminazione é dietro l’angolo e la maestra dovrebbe salvare per primi i suoi due allievi visti i soli 4 posti rimanenti al serale più il posto jolly di Lil Jolie, così come ha fatto la maestra di ballo Alessandra Celentano premiando con la maglia dorata i pupilli Dustin Taylor e Marisol Castellanos, entrambi promossi al serale di Amici 23: “secondo me non possiamo andare tutti”.

La maglia di Lil Jolie non sarebbe in discussione per quanto dichiarato dalla stessa Anna Pettinelli, dal momento che in uno scontro verbale tra la maestra di canto e il rivale di sempre si apprende che Rudy Zerbi sarebbe pronto a promuovere all’upgrade la pupilla. Sta ora a Lil Jolie maturare la scelta della squadra di cui fare parte, quella timonata da Rudy Zerbi o in alternativa quella di Anna Pettinelli.

Continua il confronto in studio tra la prof Pettinelli e i suoi allievi… Chi andrà al Serale? #Amici23 pic.twitter.com/5ojppxd04A — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 6, 2024













