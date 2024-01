Amici 23, Anna Pettinelli vs Rudy Zerbi: é scontro choc con gavettone in studio/ C’entra Petit!

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit riaccende lo scontro in studio tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi!

É bagarre in studio tra gli insegnanti di canto Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, ad Amici 23 di Maria De Filippi, e lo scontro coinvolge Petit tra gli scoppiettanti episodi domenicali del talent show!

Il cantautore tra gli allievi di canto in corsa al talent show, Salvatore Moccia in arte Petit, fa discutere per effetto del nuovo compito, che viene eseguito come richiesto da parte della maestra a lui avversa Anna Pettinelli. La prova del giovane, tra gli altri compiti in classe previsti secondo gli spoiler online di Amici news e Superguida tv, scatena la nuova lite tra i due insegnanti, Anna e il collega della cattedra di canto Rudy Zerbi, nella rinnovata gara dei talenti della puntata datata 28 gennaio 2024 di Amici 23 di Maria De Filippi.

Il compito di Dustin Taylor (leader nella rinnovata gara domenicale di ballo) assegnato al ballerino da Raimondo Todaro é lo stesso di ballo neoclassico dato in precedenza dalla maestra Alessandra Celentano a Nicholas Borgogni. La maestra dà 3.5 al suo allievo Dustin, che così deve tornare in casetta immediatamente con la maglia sospesa. La Celentano propone di far ballare Nicholas, allievo di Todaro, al posto del professionista e dopo Dustin per vedere le differenze tra i due allievi. Ma subito nasce una accesa discussione tra i professori di danza.

Il compito di Mida é assegnato dalla insegnante di canto Anna Pettinelli, che dà vita alla lite tra lei e la prof.ssa collega di canto Lorella Cuccarini. Secondo quest’ultima sarebbe un “compito scemo” quello della voce RDS, anche perché Mida a suo avviso resta indubbiamente talentuoso nel cantautorato e in termini di scrittura creativa. Il compito chiede a Mida di rivisitare in una cover e con barre personali una canzone originale con le parole-chiave: cipolle, cavalloni, tosse, stomaco, equatore. Il risultato ad Amici 23? Per la Pettinelli Mida é un’insufficienza dal Voto 4. Mida replica: “Quando lei mi assegnerà compiti sensati, allora io scriverò cose sensate”.

Esplode la bagarre ad Amici 23

Ed é anche la volta del compito di Petit, che vede ancora una volta protagonista Anna Pettinelli, che assegna al primo, allievo cantautore di Rudy Zerbi, una prova che fa altrettanto discutere, ma non solo.

Il compito di canto ad Amici 23 è sul Rock and Rool e il giovane allievo può aggiungere solo una piccola parte, tra i lyrics della cover del pezzo originale scelto, di napoletano. La Pettinelli dà a grande sorpresa un 7.5 come voto. Tuttavia Zerbi contesta che la Pettinelli non assegni compiti volti a far crescere i ragazzi, e questi sarebbero voluti solo per avere i momenti di gloria, ad Amici 23.

Ma Anna Pettinelli non ci sta. Si alza e con la bottiglia in mano fa schizzare dell’acqua direzionandola sul capo di Rudy Zerbi, a effetto gavettone. Involontariamente, però , la voce RDS bagna Lorella!













