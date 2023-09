Amici 23, anticipazioni prima puntata 24 settembre/ Alessia Marcuzzi, Can Yaman, Pieraccioni tra gli ospiti

Amici 23: tra gli ospiti della prima puntata due ex allievi

Dopo il successo ottenuto dalla scorsa edizione di Amici che si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola, la scuola di Amici di Maria De Filippi scalda i motori per tornare ufficialmente in onda domenica 24 settembre. Alle 14, canale 5 trasmetterà il primo appuntamento con l’amatissimo talent show che ha sfornato tantissimi talenti nel corso degli anni. Grande attesa per il primo appuntamento della nuova edizione per il ritorno di Anna Pettinelli tra gli insegnanti che, come maestra di canto, affiancherà Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Confermati, invece, come insegnanti di danza Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Nel corso della prima puntata saranno svelati i nomi degli allievi ammessi che, nei prossimi mesi, vivranno in casetta affrontando lezioni, esami e sfide per poter conquistare un grande traguardo ovvero un posto nel serale.

Gli ospiti della prima puntata di Amici 23

La prima puntata di Amici 23 sarà trasmessa domenica 24 settembre, ma sarà registrato precedentemente. Nel corso della prima puntata, esattamente come accaduto nelle altre edizioni, ci saranno diversi ospiti. Stando alle anticipazioni che circolano sui social, tra i primi ospiti ci saranno Angelina Mango e Mattia Zenzola. Ma non saranno i soli.

Maria De Filippi, nello studio di Amici, ospiterà anche Can Yaman, attualmente sul set, con Francesca Chillemi, della seconda stagione della fiction Viola come il mare. Ci saranno, inoltre, Alessia Marcuzzi e Leonardo Pieraccioni che sono stati più volte ospiti del talent.

Alessia Marcuzzi, Can Yaman, Leonardo Pieraccioni, Angelina Mango e Mattia Zenzola saranno ospiti alla formazione della classe di #Amici23 DOMENICA 24 Settembre su #Canale5 con #MariaDeFilippi (mondotv24) #AscoltiTv pic.twitter.com/mYJ1ffmvvA — Boomerissima (@Boomerissima) September 2, 2023

