Amici 23, Arisa fuori dal cast degli insegnanti?/ Spunta la cantante sostituta

Amici 23 di Maria De Filippi, Arisa é l’insegnante uscente dal cast dei professori: lo spoiler tv

Sale l’attesa generale per il via ad Amici 23 di Maria De Filippi, la nuova edizione del talent show Mediaset dove Arisa subirebbe la sostituzione nel cast degli insegnanti. L’indiscrezione in questione, relativamente allo spoiler TV di Amici 23 attesa in partenza a settembre 2023 su Canale 5, viene ripresa da Mondo tv 24 via portale web, sulla base di quanto anticipato da Dagospia. La fonte diretta da Roberto D’Agostino rilascia una prima grande chicca di gossip, che anticipa Arisa come membro uscente della commissione degli insegnanti del talent show di Canale 5, con la sostituzione di una collega cantautrice e musicista all’attivo nell’industria musicale made in Italy.

Di chi si tratta? Stando all’indiscrezione più virale del momento, tra le perle di anticipazioni televisive concernenti la nuova stagione tv all’orizzonte, autunno-inverno, Patty Pravo potrebbe subentrare in un ruolo inedito nel cast di Amici. La cantautrice bionda e dallo sguardo di ghiaccio é la principale indiziata tra i papabili candidati al titolo di new-entry, tra gli insegnanti di Amici 23 di Maria De Filippi. Ma non solo. Nella commissione dei professori di Amici 23 la preannunciata new entry Patty Pravo subentrerebbe proprio al posto della cantante di Sincerità.

Arisa lascia Amici 23, per una candidatura a Sanremo?

Da settimane circola la voce, tra le pagine di testate web e cartacee, che anticipa l’uscita di scena dal cast di Amici di Arisa, che intenderebbe concentrarsi al ritorno sulle scene musicali. Al contempo, la cantante rinnoverebbe il tentativo della candidatura di un brano inedito al cospetto della commissione del Festival di Sanremo. Arisa prenderebbe parte alla gara della canzone italiana, per l’edizione festivaliera di Sanremo 2024, condotta da Amadeus. Non si esclude, tuttavia, che la cantante di Sincerità possa saltare una sola annata di Amici, per poi rivelarsi una re-entry nel cast dei professori del talent, in una nuova edizione.

Sarà il tempo a fornire la smentita o la conferma delle anticipazioni di Amici 23, al via a partire da settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5.











