Amici 23, Arisa lascia il cast degli insegnanti/ Lo spoiler sul ritorno in Rai

Amici 22, Arisa non é riconfermata nel cast degli insegnanti: lo spoiler che anticipa Amici 23

Arisa si prepara per l’addio alle reti Mediaset e a lasciare il ruolo occupato ad Amici 22, per il ritorno in casa Rai. O almeno questa é la prima deduzione a caldo, che sorge spontanea rispetto allo spoiler TV più virale del momento nel web, che vede la posizione della cantautrice Arisa tra i volti non riconfermati sulle reti Mediaset. Questo, sulla scia della svolta anti-trash adottata ai vertici dell’azienda facente capo a Piersilvio Berlusconi. Nelle ore in cui Soleil Sorge annuncia via Instagram il suo prossimo debutto al servizio di un format di intrattenimento e informazione per la TV di Stato, anche Arisa é una preannunciata new-entry nel cast di un format Rai.

Da insegnante di canto uscente dal cast di Amici 22 di Maria De Filippi, la cantante é a quanto pare prossima a coprire il ruolo di giudice per un format Rai che ha molto in comune con il talent show Amici. Si tratta di The Voice. Il talent show, dedicato ai talenti vocali e allo studio del canto e la musica, é pronto ad accogliere Arisa nel cast dei mentori di canto e giudici per la nuova edizione di The Voice Kids. Ossia il circuito The Voice dedicato ai concorrenti più piccoli, le voci bianche e quindi aspiranti artisti bambini che abbiano dai 7 ai 14 anni di età, tra i requisiti richiesti agli aspiranti competitor per la partecipazione al contest Rai.

Arisa, nuova giudice nel cast di The Voice

E a quanto pare, inoltre, Arisa subentra nel cast dei giudici di The Voice senior, in sostituzione di una nota band italiana, ossia i Ricchi e Poveri. Che il nuovo debutto TV possa rivelarsi, al contempo, un addio alle reti Mediaset e ad Amici, per Arisa? Stando allo spoiler TV last-minute che riferisce alla nuova stagione dei programmi in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Arisa quindi non é anticipata tra i protagonisti ingaggiati nel cast di Amici 23, la nuova edizione di Amici in partenza presumibilmente a settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Non azzardata si direbbe, poi, l’ipotesi che la cantante possa tentare la promozione nel cast dei concorrenti Big al Festival della Canzone, per l’edizione di Sanremo 2024, di casa Rai.











