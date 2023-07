Soleil Sorge: addio Mediaset, il nuovo debutto TV é in Rai/ “Condurrò Felicità 2023 e…”

GFvip party, Soleil Sorge dice addio a Mediaset per il debutto in Rai: esplode lo spoiler bomba

Soleil Sorge é prossima ad uscire di scena dalle reti Mediaset e a cedere il ruolo di timoniera del GFVIP party, in vista del GFVIP 8+nip, per un ruolo tv in casa Rai. O almeno quest’ultima é la gossip news a prima firma il sussidiario.net, che si evince rispetto alla presa visione di una nuova Instagram story condivisa dalla modella italo-americana. Mentre serpeggia la possibilità che la sudamericana e seconda classificata al GFvip 7, Oriana Marzoli, possa sostituirla al timone del GFVIP party, nella nuova stagione in arrivo sulle reti TV e streaming Mediaset, la stessa Soleil Sorge annuncia il nuovo debutto che al contempo segna il suo passaggio alla Rai.

Fred De Palma, Melodia Criminal con Ana Mena é il tormentone?/ Il traguardo su YouTube

L’annuncio di Soleil Sorge é social

L’annuncio, sulla scia di uno spoiler trapelato anzitempo, giunge tra le Instagram stories della italo-americana: “Ci vedremo dal cinque agosto al 16 settembre su Rai 2 con Felicità 2023” -fa sapere in un video l’ex concorrente al GFVIP 6, del nuovo format da lei condotto in Rai- dove tratteró due strisce, una riguardo il cinema con Enrico Vanzina e l’altra riguardo il benessere e la salute nella vita con il prof. Lorenzetti …sono felicissima perché nel corso delle puntate si trattano delle tematiche estremamente vicine alla nostra società e con dei personaggi degni di nota”.

Soleil Sorge: nuova "Bonas", dopo Sophie Codegoni, per "Avanti un altro"?/ Il dettaglio che non sfugge

L’appuntamento con il grande debutto in casa Rai di Soleil Sorge, nel ruolo di conduttrice, é fissato in chiaro tv su Rai 2 e in streaming via web su Mediaset infinity, alle ore 12:00, nel dato periodo estivo summenzionato.

La svolta passata alla cronaca rosa come l’anti-trash adottata da Mediaset facente capo a Piersilvio Berlusconi potrebbe quindi vedere Soleil Sorge fuori dai palinsesti TV dell’azienda, dopo che nell’ultima annata gli stessi hanno visto l’italo americana condurre il GFVIP PARTY in tandem con Pierpaolo Pretelli.

Intanto, LDA rilascia delle dichiarazioni intimiste sulla famiglia…

Soleil Sorge: Oriana Marzoli le soffia il posto in TV?/ Rivoluzione al "GFVIP party"...

© RIPRODUZIONE RISERVATA