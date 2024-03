Amici 23: arriva una sorpresa a Pasqua 2024!/ Web in tilt per l’anticipazione!

Amici 23 di Maria De Filippi, arriva la sorpresa in formato uovo di Pasqua 2024!

In vista del via al serale di Amici 23, il talent show di Maria De Filippi dedica al fedele occhio pubblico di telespettatori una sorpresa per la Pasqua 2024. Trattasi della confermata anticipazione fornita online a prima firma Il Sussidiario.net, per il rilascio dell’uovo di cioccolato, firmato Amici 23 di Maria De Filippi.

Il talent show record di ascolti TV e streaming sulle reti Mediaset, Amici 23 di Maria De Filippi, prepara una sorpresa per la Pasqua 2024 e non a caso Amici news online rilascia via social X lo screen che conferma l’uscita sul mercato del prodotto pasquale.

Amici 23, quindi, si prepara ad assumere le sembianze di una sorpresa di Pasqua 2024 per l’occhio pubblico che segue le sfide di canto e ballo tra i competitor cantanti e ballerini. Come quella che su Spotify Italia intanto vede Holden sbaragliare la concorrenza in termini di ascolti in riproduzione di streaming.

In un comunicato del brand Dolci Preziosi, che suggella la partnership del rilascio dell’uovo di Amici 23 per la Pasqua 2024, viene preannunciata l’attesa uscita dedicata al talent show record di ascolti TV e streaming sulle reti Mediaset.

Il comunicato di Dolci Preziosi sulla collaborazione con Amici 23

“DOLCI PREZIOSI PRESENTA IN ANTEPRIMA LA SUA OFFERTA E PREANNUNCIA ESCLUSIVE NOVITÀ -, si legge tra le anticipazioni alla prima comunicazione che anticipa l’uscita delle uova di Pasqua 2024 targate Amici 23-. Dolci Preziosi presenta l’assortimento pasquale 2024: un’offerta completa, per tutti i target, arricchita da una collaborazione innovativa con il brand “Amici” – il talent show più seguito e longevo d’Italia – ed un nuovo abbinamento di gusto firmato dallo Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam. Corato, 07 novembre 2023 – Cerealitalia I.D. S.p.A., azienda produttrice di cereali,cioccolato e snack salati, prosegue il percorso evolutivo del brand Dolci

Preziosi specializzato in prodotti da

ricorrenza in licenza per consolidare

posizionamento, innovazione, valore di

marca ed attestare la propria solidità in un

mercato dolciario altamente competitivo”.

Nel frattempo, intanto, é virale il post di tendenza sul social X, che conferma il rilascio sul mercato made in Italy del prodotto pasquale targato Amici 23, segnando un tripudio di interazioni online di consenso ed esultanza!

Al “MA supermercati” è possibile trovare l’uovo di Pasqua targato #Amici23 ⭐️ pic.twitter.com/0ABg7qThaZ — AMICI NEWS (@amicii_news) March 9, 2024













