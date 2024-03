Amici 23, Ayle: “C’é stato un problema”/ Il rilascio del singolo “Il tuo nome” é un caso

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle rilascia un comunicato inaspettato

Tra i candidati al titolo di primo eliminato alla prima puntata del serale di Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle diventa un thread di discussione sui social. Questo, dal momento, che lo stesso cantautore allievo di Anna Pettinelli, tra i 15 concorrenti cantanti e ballerini in corsa ad Amici 23, rilascia un messaggio pubblico che é ora virale sui social e in cui lui rende notizia di un problema riscontrato al rilascio del nuovo singolo lanciato al programma di Maria De Filippi.

Si parla del curioso caso di Il tuo nome, il singolo a prima firma Ayle, una ballad romantica sull’amore giunto al capolinea in modo sofferto peraltro autobiografica, ispirata alla storia di un legame spazzato dello stesso allievo di Anna Pettinelli.

“Ciao a tutti, vi volevo avvisare che c’è stato un problema con il caricamento del master de “IL TUO NOME” e che adesso è stato finalmente risolto!- fa sapere Ayle nel messaggio di ormai dominio pubblico via Instagram, nell’attesa per il via al serale di Amici 23 che é in partenza con la prima puntata di sabato 23 marzo 2024-. Quello che potete da adesso ascoltare è il pezzo che avrei voluto farvi sentire fin dall’inizio…

Ora posso dire che “IL TUO NOME” è fuori ovunque”. Insomma, il messaggio di Ayle apre il primo caso del circuito canto parallelo al circuito ballo nella gara serale di Amici 23, ancor prima che essa abbia inizio.

Ayle é a rischio eliminazione, ad Amici 23?

Il singolo pubblicato da Ayle, Il tuo nome, é ora fruibile in una nuova versione come annunciato dal cantautore che ne vanta la firma di autore nei credits. E a detta dei fan del talent show di Maria De Filippi attivi via social il caso del singolo in questione potrebbe beneficiare o compromettere la gara del giovane avviatasi al serale di Amici 23. Questo, dal momento che lui é in queste ore al centro delle cronache rosa del talent show di Maria De Filippi, proprio per effetto del nuovo comunicato.

Insomma, per Ayle la gara serale all’orizzonte parte con la riscoperta di un nuovo io artistico. “Non lo ascoltavo prima, non credo proprio che inizierò ora”, commenta qualche utente il caso esploso via social, poi tra gli altri commenti di legge ancora: ” mai piaciuto, soprattutto dopo che te ne sei andato e rientrato per grazie alla Pettinelli, per me potevi stare dov’eri, e fattene una ragione non sarai certo tu a vincere, anzi direi che alla 2° puntata uscirai, se non alla prima!”. Insomma, dopo il ritiro e il rientro al talent, Ayle potrebbe scoprirsi il primo eliminato ad Amici 23, sulla scia del caso che lo coinvolge al rilascio di “Il tuo nome”.

Chissà quindi quali sorti attenderanno il giovane al serale di Amici 23, mentre Holden si direbbe il candidato favorito alla vittoria del circuito canto al talent show…













