Amici 23, Ayle choc: “Non mi piaccio fisicamente, non mi sento apprezzato”/ “Prendo a calci le persone per…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle si racconta senza filtri: la verità del cantautore

É un Ayle particolarmente intimista, il protagonista di una confessione rilasciata a un un compito svolto ad Amici 23. Chiamato a raccontarsi sul tema assegnato alla classe di concorrenti in corsa ad Amici 24 – “Chi sono? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me”- Ayle si racconta senza filtri, spiazzando molti.

All’esordio del tema, Ayle si presenta come un cantautore dalla personalità complessa e dagli aspetti caratteriali tra loro anche contrastanti. “Quando sono sul palco tremo come una foglia e in casetta sono un po’ fuori le righe”, esordisce. “La verità é che non mi sento accettato“, fa poi sapere Ayle, svelando quello che è dunque il suo più grande disagio: la mancanza di autostima.

Ayle svela la mancanza di auto-accettazione, ad Amici 23 di Maria De Filippi

Nella lettera poi l’allievo di Anna Pettinelli racconta: “Non mi sono mai piaciuto fisicamente, non mi sento apprezzato dal pubblico in studio e a casa”. E tra le dichiarazioni scritte di Ayle, poi la confidenza del concorrente dalla tinta biondo platino prosegue con toni via via sempre più intimisti: “Vorrei essere coraggioso e senza pensieri e devo convincermi che sono l’opposto… sono riflessivo e credo molto nell’amore”. Poi é la volta delle dichiarazioni più spiazzanti, riguardanti un retroscena ricorrente nella sua vita sentimentale: “Prendo a calci le persone a cui tengo di più per vedere se tornano“, fa sapere il cantautore allievo di Anna Pettinelli, che di recente ha minacciato l’uscita dal talent show di Amici di Maria De Filippi.

Una rivelazione, quella tra le righe del tema da lui svolto, che é ora virale, complice il video postato sui profili social di Amici. “Sembra un duro, ma in realtà ha un cuore di panna”, si legge tra i commenti social dei fan di Amici 23 più aggreganti, sul conto di Ayle.

"Chi sono io? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me" Ayle con il suo tema ha trasformato in parole ed emozioni alcune delle sue più grandi insicurezze #Amici23













