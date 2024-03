Amici 23, Ayle: “Me lo sto dimenticando”/ La nostalgia dell’amore finito nel nuovo inedito

Amici 23, Ayle dimentica una storia finita: il messaggio di Il tuo nome

É un Ayle particolarmente intimista, “il poeta maledetto” che al di là dei codici estetici percepiti dall’occhio pubblico nasconde un romanticismo da scoprire, ad Amici 23. Tra le penne sincere più sottovalutate per la quota cantautori in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, in vista del via al serale del talent show, il preannunciato concorrente ammesso all’upgrade di concorrente seralista sotto l’ala protettrice della caposquadra Anna Pettinelli, Ayle, svela il messaggio del nuovo inedito.

“Ciao sono Ayle, -fa sapere il cantautore dalla tinta biondo platino parlando di Il tuo nome ai microfoni di un’intervista concessa a Wittytv-, il brano parla

della nostalgia per un amore giunto alla rottura definitiva, io la comprendo e l’accetto”, rimarca quindi il bello e dannato di Amici 23. Tra i lyrics più rappresentativi del testo scritto dallo stesso Ayle, per Il tuo nome, vanno evidenziati “mi manca il tuo nome e me lo sto dimenticando”.

Il retroscena della storia di “Il tuo nome”

Il tuo nome “nasce in camera mia e ricordo che l’ho cantata in lacrime -spiega poi il giovane artista, svelando il retroscena dolceamaro della nascita della nuova canzone che viene alla vita con la morte di un amore. Quel sentimento nobile di dare una degna sepoltura ad una storia finita-, “facendo morire la speranza che potesse continuare …”.

Il brano Il tuo nome può dirsi da un lato un pezzo triste e dall’altro vive la speranza di essere un ultimo gesto d’amore per quella storia finita, come a dirsi che si é più forti della rottura e la fine: vuole essere una “valvola di sfogo per ricominciare…”.

Nel frattempo, Ayle con Il tuo nome concorre nella gara degli inediti di Amici 23 di Maria De Filippi, in termini di ascolti in riproduzione di streaming su Spotify Italia….











