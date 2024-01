Amici 23, Ayle sta male e la maestra Anna Pettinelli lo soccorre/ Le reazioni allo scherzo di compleanno! 

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle finge un malore: lo scherzo ai danni di Anna Pettinelli

Ayle accusa un malessere e Anna Pettinelli si fionda a soccorrerlo, tra lezione e un break nella scuola di Amici 23 di Maria De Filippi.

Accade nel daytime di Amici 23, datato 28 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Quando, nel dettaglio, il cantautore allievo al talent show si palesa sconvolto vivendo tra up & down il suo percorso di studio nel canto, accusando all’apparenza un malore: “Una situazione proprio drammatica…”, fa sapere sotto choc, lui. Mentre ad intervenire per primi in suo aiuto sono i compagni di studio nel team di appartenenza, Martina Giovannini e Nahaze.

La maestra, quindi, all’allarme del momento é provata all’idea della peggiore tra le ipotesi, ossia che Ayle stia davvero male e che rischi di perdere l’allievo in squad, quando si avvicina il serale di Amici 23. E fiondatasi nella sala canto, la maestra scopre il fattaccio. Ayle ha inscenato un malore come scherzo per il compleanno della maestra. Anna Pettinelli é infatti accolta in un clima festivo con tanto di canto in coro degli allievi, che le intonano la canzone dei “tanti auguri”.

La reaction allo scherzo

“Ma dai, non ci credo… avete fatto la tortina… ma quanto siete belli! Mi devo mettere a piange…-esclama sorpresa la maestra e voce radio di RDS, che quindi ringrazia anche Ayle nonostante lo spavento arrecatole per lo scherzo-… ma tu sei perfetto e mi avete lasciato così!”.

Insomma, il team Pettinelli si direbbe vivere un clima sereno, al di là delle tensioni sofferte per effetto della competizione tra i talenti cantanti e ballerini in corsa ad Amici 23. E tra i fandom del talent show attivi via social, c’é chi si dichiara piacevolmente sorpreso dalla magica alchimia che Anna Pettinelli é riuscita a creare, in unione con gli allievi, nel team competitor. Questo, mentre la reputazione della stessa Anna Pettinelli é messa in discussione, nel ruolo di insegnante, nella accesa bagarre tra i professori…

Ieri è stato il compleanno della prof Pettinelli e i suoi allievi le hanno organizzato uno scherzo 🎂🎊 #Amici23 pic.twitter.com/2TS2aZVxyU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 29, 2024













