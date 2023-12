Amici 23, Ayle viola il regolamento: rischia l’eliminazione?/ Anna Pettinelli furiosa: “Mi sento…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle subisce la convocazione di Anna Pettinelli: lo sfogo choc

Ayle e Holden rischiano grosso, correndo insieme il rischio di una messa in discussione per l’eliminazione, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, dal momento che, così come emerge nel daytime settimanale di Amici datato 19 dicembre 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset, dopo il duro richiamo ai danni di Holden, Ayle subisce la convocazione della maestra di canto, Anna Pettinelli, per una clamorosa violazione del regolamento vigente nella scuola delle arti canto e ballo all’edizione di Amici 23.

Pasqualino Maione furioso con Rudy Zerbi: "Per colpa sua non ho vinto Amici"/ "Non premia il talento ma…"

É una Anna Pettinelli furiosa l’insegnante di canto protagonista del rinnovato daytime di Amici 23, che richiama il giovane esortandolo alla buona condotta nella scuola. Questo, dopo essere giunta alla scoperta che insieme a Holden Ayle sia tacciato dalla produzione del programma di un uso e abuso della connessione a Internet per motivi esterni alla didattica interna, in inottemperanza del regolamento vigente ad Amici 23.

Amici 23, Holden: Rudy Zerbi lo convoca, é eliminato?/ "Mi inca**o quando il talento é buttato..."

La dura punizione, ad Amici 23

“Ho scoperto che non eri solo… spero che Rudy intervenga con Holden”-si lascia andare allo sfogo Anna Pettinelli ai danni di Ayle, reduce dal rilascio del brano Allergica alle fragole, tra i pezzi al debutto dal più alto volume di stream su Spotify Italia, del momento . “Mi devi spiegare…tu hai la fortuna di stare in un posto come questo e poi fai come ti pare…- rincara la dose, minacciato l’eliminazione fulminea di Ayle ad Amici 23, Anna Pettinelli -, mi sento presa per il cu*o”. Relativamente alle immagini che incastrerebbero Ayle rispetto al fatto incriminato, la maestra di canto prosegue: ” vedi Instagram…Viene fuori che Ayle va a vedere i ca**i suoi… vorrei che tu rispettassi le regole”.

Luca Jurman boccia Amici 23: "Che palle, gli inediti! Tutti in playback..."/ La sentenza su Holden, Ayle e...

E non manca il provvedimento disciplinare per l’idolo biondo della Generazione zeta, che non equivale alla squalifica dal talent show. Ayle é estromesso dalla nuova gara inediti indetta ad Amici 23, giudicata dalle radio nazionali. Il cantante é fortemente dispiaciuto all’idea di non poter prendere parte al nuovo contest musicale di Amici 23.

Una comunicazione per i cantanti, un provvedimento disciplinare, il prof Zerbi incontra per la prima volta Malìa, la masterclass dei Fresh 'N' Clean con i ballerini e… Rivedi subito la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/Os6UdqnL5a — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 19, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA