Amici 23, Celentano spietata alla lavagna con gli allievi/ Fioccano insufficienze gravi, Nicholas asfaltato

Alessandra Celentano torna alla lavagna ed è spietata: fioccano insufficienze gravi ad Amici 23, Nicholas il più penalizzato

Nel daytime di oggi, mercoledì 29 novembre, di Amici 23, la maestra Alessandra Celentano ha convocato tutti i ballerini per una nuova votazione, questa volta incentrata sulla versatilità. Dopo la precedente valutazione della scorsa settimana, che aveva portato a una classifica piuttosto controversa e dibattuta, la Celentano ha deciso di mettere alla prova gli allievi in uno stile più ampio. Gli allievi sono stati chiamati a votare se stessi per ogni stile di danza, mentre contemporaneamente l’insegnante ha fornito le sue valutazioni.

Durante questa prova, la Celentano ha anche chiesto a qualcuno di esibirsi per meglio comprendere il livello di competenza. La percezione degli allievi ha in gran parte corrisposto alle valutazioni dell’insegnante, ma alcuni di loro hanno ricevuto giudizi molto negativi. Alcuni sono stati votati con 2 o addirittura 1,5, mentre altri hanno ottenuto punteggi ancor più bassi, inclusi 1,5 e 0. Tutti, tuttavia, hanno ricevuto almeno una sufficienza nello stile di appartenenza.

Nicholas affranto dalle parole e dai giudizi negativi di Alessandra Celentano ad Amici 23: la maestra non è stata tenera nei suoi confronti

Il ballerino Nicholas, allievo di Raimondo Todaro, è stato il più penalizzato, con voti bassi soprattutto nel modern, dove ha ottenuto solo 2 punti. La Celentano non è stata tenera nei suoi confronti e si aspetta molto di più. Nicholas non è stato l’unico a finire nel mirino di Alessandra, che ha avuto da ridire anche sulle performance di Simone, al quale poi ha assegnato un 6,5 nell’hip-hop.

Nicholas, visibilmente deluso, ha condiviso la sua amarezza coi compagni dopo la valutazione dell’insegnante. Per lui la strada si fa in salita con la Celentano, che come sempre non risparmia critiche agli allievi di Amici e agli aspiranti ballerini.

