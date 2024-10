Manca pochissimo alla seconda puntata di Amici 2024, che andrà in onda domenica 6 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14. Il pubblico è già curioso di scoprire tutti gli spoiler di questo nuovo appuntamento, dopo un inizio senza dubbio frizzante del talent di Maria De Filippi. Anche se la scuola ha aperto da una sola settimana, tanti sono i colpi di scena che abbiamo visto, tra cui l’abbandono improvviso di Gabriele Baio, le lacrime di Sienna e la forza di Vybes, che dopo un crollo si è rialzato più forte di prima.

Nella seconda puntata di Amici 2024 gli allievi vedranno di fronte a loro nuovi ospiti a giudicare le loro performance, e, come informa Superguida TV, ci sono già tanti spoiler su quello che succederà. Si attendono infatti i primi screzi tra gli insegnanti, le prime antipatie e gli scontri tra giudici e professori, che come ogni anno si confrontano spesso trovandosi in disaccordo nel dare una valutazione agli allievi. I fan del programma si chiedono anche chi sarà eliminato nella seconda puntata di Amici 2024? Andiamo a scoprire qualcosa di più sulle anticipazioni di domenica 6 ottobre, per capire chi è a rischio squalifica tra gli allievi.

Sta per iniziare la seconda puntata del pomeridiano di Amici 2024, l’attesissimo appuntamento per tutti coloro che vogliono scoprire come se la stanno cavando gli allievi della scuola di Maria De Filippi su Canale 5. Per ora, le anticipazioni della seconda puntata di Amici 2024 parlano di un ospite speciale: Petit, che tornerà in studio per ricevere il disco di platino direttamente dalla conduttrice. Per quanto riguarda la classifica spuntano i possibili eliminati, tra cui Alena, che ha cantato male, dato che non era in forma. Per i ballerini, invece, a rischio di eliminazione troviamo Sienna, la quale è reduce da una settimana difficile, con un crollo durante l’allenamento con l’insegnante. La sua coreografia moderna non ha affatto convinto i giudici.

Durante la registrazione Gabriele Baio non c’era, dato che non si sentiva bene, sia per un infortunio al piede che per il suo stato psicologico, dato che poi come sappiamo ha deciso di abbandonare definitivamente la scuola di Amici 2024. Durante la seconda puntata, secondo le anticipazioni vedremo anche il risultato dei compiti assegnati in settimana, quello di Alessia e dell’australiana Sienna. Le due dovranno dimostrare espressività e miglioramento delle tecniche in cui sono meno afferrate. Per i ragazzi del canto, invece, si assisterà agli inediti di Ilan, Senza Cri e TrigNO, dei quali non si conosce ancora l’esito perchè sarà il pubblico a votare.