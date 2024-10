Classifica cantanti Amici 2024: anticipazioni 2a puntata del 6 ottobre 2024

Si è appena conclusa la seconda registrazione di Amici 2024, talent di Canale5 la cui seconda puntata andrà in onda domenica 6 ottobre a partire come sempre dalle 14.00 circa. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv Non sono mancati ospiti graditi come il ritorno di Petit, allievo dello scorso anno che ha ottenuto il disco di platino per Mammamì. Ovviamente ci sono state anche le prime sfide che si sono concluse con delle classifiche. La classifica di ballo di Amici 2024 ha visto primeggiare Teodora ma chi è il primo e chi l’ultimo nella classifica di canto di Amici 2024?

Partiamo col dire che la gara di canto ad Amici 2024 è stata giudicata da Gigi D’Alessio, il cantante neomelodico ha ascoltato attentamente i ragazzi e ad ognuno ha dato il suo giudizio senza risparmiarsi in consigli, elogi, critiche e complimenti. All’8° ed ultimo posto della classifica di canto di Amici 2024 si è posizionata la cantante Alena che si è esibita sulle note di Niente Canzoni d’amore di Marracash, poco intonata e non in perfetta forma. Alla 7a posizione c’è Diego, la sua interpretazione de La musica non c’è non ha convinto D’Alessio perché deve migliorare il tempo e le pause. Alla 6a posizione c’è Luke che ha cantato Mary, per D’Alessio si sente che è giovane e acerbo.

Amici 2024, classifica cantanti di Amici 2024: Nicolò incanta tutti, Ilan criticato da Gigi D’Alessio

Sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Amici 2024 della puntata del 6 ottobre 2024 la classifica dei cantanti di Amici 2024 prosegue con la 5a posizione dove si è classificato TrigNo, esibendosi con Use Somebody con delle barre in italiano ha raccolto complimenti in studio mentre Gigi D’Alessio ha sottolineato come si senta che sia ancora giovane e acerbo deve lavorare molto e la scuola è il posto giusto per farlo. In 4a posizione, invece, si classifica Senza Cri con delle sue barre, ha spiegato il suo nome d’arte dicendo che quando canta lei non c’è più Gigi D’Alessio le ha detto che in effetti sembra un’altra persona e ha proseguito con i complimenti.

E si passa dunque al podio. Al terzo posto Ilan ha cantato Amore che vieni, amore che vai, anche per complimenti ed elogi ma un unica pezza sottolineata da D’Alessio. Trattandosi di una struggente canzone di Fabrizio De André sarebbe stato il caso di cantarla fermo sul posto e non muovendosi sul palco. Al secondo posto Vybes che ha cantanto Sciamu a ballare, una pizzica in cui però ha inserito delle barre ed al primo e vincitore della classifica di canto di Amici 2024 è Nicolò che ha conquistato tutti con Beautiful things. Complimenti da tutte le parti tranne che da Zerbi che ha sottolineato delle lacune nell’interpretazione.